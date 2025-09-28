唐玲看病歷傻眼「膽囊不見了」！　6年前被切除毫不知情：嚇得魂飛魄散

記者田暐瑋／綜合報導

唐玲2019年被診斷出胃癌第四期，歷經8次化療，手術切除三分之二的胃，身體才逐漸恢復穩定，目前又面臨新的挑戰，血糖指數已達糖尿病前期，她為了控制血糖，她已經徹底戒掉糖果、餅乾、飲料等甜食，還意外發現自己的膽已經被切除了，驚訝說：「原來我早就是個沒有膽的人，我自己卻都不知道。」

▲唐玲左肩的人工血管已取出，樂觀表示疤痕是戰勝病魔的光榮印記。（圖／年代提供）

唐玲在臉書發文表示，最近被血糖超標搞得心情七上八下，為了監控血糖購買血糖機，卻增加了不少開銷，坦言很害怕自己採血，而為了控制血糖，她已經徹底戒掉糖果、餅乾、飲料等甜食，連最愛的水果如芒果、荔枝、龍眼都不敢碰，沒想到血糖還是超標，讓她相當苦惱地向醫生求助。

醫生再次認真看了看病歷，突然悠悠說了一句：「哦，妳現在沒有膽囊應該也會有影響。」唐玲嚇了一跳問：「為什麼我沒有膽囊？我的膽什麼時候不見了？我怎麼都不知道？是在哪一個手術切除的嗎？」才得知6年前的胃部切除手術中，醫生為了重組胃部和小腸的連接，竟然將她的膽囊切除了，「原來我早就是個沒有膽的人，我自己卻都不知道。」可能是導致她長期拉肚子的原因之一。

▲唐玲。（圖／翻攝自唐玲臉書）

