現實版「養成遊戲」！ 《樂團祭》揭樂團私下面貌

最近在華語音樂圈引發熱議的樂團養成節目《樂團祭》，集結24組風格迥異的台灣樂團，這是一檔「沒有競賽、沒有評審」的音樂節目，讓樂團透過音樂與觀眾直接對話，樂團如果想躍上更大的舞台，就必須贏得觀眾的心！觀眾跟著樂團一起從小舞台走向大舞台，如同現實版的「養成遊戲」。

▲▼大型樂團養成節目《樂團祭》。

節目組特別邀請到成團10年以上，被樂迷譽為「厭世代表樂團」的「康士坦的變化球」，擅長刻劃現實生活的他們，曲風以後搖、情緒搖滾、硬核搖滾為主，全員超強的現場演出實力，為樂團示範「暗域」舞台，完美展現撕裂黑暗的能量。本周接續的「回音」舞台，神秘示範團請來金曲獎、金音獎常客！

▲大型樂團養成節目《樂團祭》。

此外，《樂團祭》為了讓樂團演出更真實，舞台與燈光設計媲美演唱會規格，每次錄影都針對主題量身打造的舞台，觀眾現場互動與錄影現場氣氛被多數「祭民」形容為「像參加一場室內音樂祭」，直呼：「24組樂團一次滿足，賺到了！」

除了舞台表演，當燈光熄滅，舞台下的樂團團員又是什麼模樣？節目中由Sandra開啟的「真實之鏡」單元，將直擊樂團團員心聲，揭露團員的真實想法與個人偏好。不僅持續以高水準舞台展現樂團音樂能量，更透過貼近團員內心的訪談，完整勾勒出台灣樂團文化的真實面貌。

無論舞台表現、真實訪談單元或觀眾現場反饋，為樂團提供了一個能展現實力與個人風格的平台，同時也強化觀眾與樂團之間的情感連結。《樂團祭》也將持續挑戰舞台極限，讓觀眾見證台灣樂團文化的更多可能。