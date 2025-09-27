楊乃文開唱險被逼瘋！　粉絲示愛還要求抱抱：你們真的很多問題

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文今年展開「NOIR黑」巡迴，首站上海、南京選在live house，並首度開放回答歌迷提問，面對歌迷們五花八門的疑問、許願以及示愛，楊乃文差點招架不住：「你們真的有很多奇怪問題耶。」有人問楊乃文：「上台前妳都在想什麼？」楊乃文認真回覆：「跟上帝聊一下，讓我今天可以把最好的自己給你們。」

▲楊乃文「NOIR黑」演唱會Live House開跑。（圖／亞神提供）

演出以〈Silence〉揭序，凸顯她純粹搖滾核心，楊乃文首場穿白洋裝、次場換黑褲白上衣，氣場十足。她坦言容易詞窮，所以增加了可以與歌迷有更多對話的橋段，並且安排了平時不常演唱的歌曲，希望為大家帶來驚喜。

她連唱20首，包括〈祝我幸福〉、〈證據〉、〈靜止〉等經典歌曲，觀眾全場紛紛跟著合唱。中途她還被點歌清唱〈明天〉，寵粉滿滿。第二場演出日適逢吉他手生日，楊乃文在台上為他慶生，隨後問台下觀眾有沒有同樣也是當天生日？有人興奮地回應，楊乃文先是笑問：「真的嗎？身份證拿出來！」隨後就蹲下直視她唱了生日快樂歌，寵粉舉動羨煞旁人。

▲楊乃文和歌迷玩問答。（圖／亞神提供）

到了回答歌迷提問時間，許多人要求想要摸一下、抱一下楊乃文，楊乃文索性直接抱了一下身邊的樂手來代替，引發台下歌迷抗議不斷。也有人問楊乃文想要獲得什麼樣的超能力，楊乃文苦思許久，靦腆地笑說：「我思考了一會兒是因為貪心了，但如果只能有一個的話，我希望是『不要害怕』，對任何事都不要害怕，這樣的話我就敢什麼都去嘗試吧。」演出接下來在10月將巡迴廣州、深圳、成都、北京，同步推出《離心力》限量簽名透明灰膠，還要在11月30日登上「簡單生活節」演出。