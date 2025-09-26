「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度最新鉅作《巨洪》即將在12月19日上線播出，近日官方預告片終於出爐，主演金多美首度挑戰媽媽角色，在洪水襲來時，她背著兒子逃亡，卻在逃難時被要求獨活，令她崩潰反問「我怎麼可能一個人走？」展現精湛演技，預告片甫公開就引起網友轟動。

▲▼「巨洪」瞬間湧入公寓，金多美背兒逃亡。



《巨洪》講述地球末日來臨，巨大洪水在一夕之間湧入公寓裡，金多美腳下全是水表情驚恐不已，下一秒公寓已成汪洋大海，她背著兒子逃亡，卻還是被埋沒在水裡，好不容易才浮出水面呼吸，面對末日絕望感、驚悚感拍得寫實，也讓觀眾看得很緊張。

▲金多美首度詮釋媽媽。



金多美出道以來戲路多元，這次飾演一名母親，同時也是一名人工智慧研究員，必須創造新人類，她無法放下兒子獨自離開，淚崩反問「我怎麼可能一個人走？」預告片相當緊湊，電影雖預計在12月19日上線播出，但未播先熱。

《巨洪》由導演金秉佑執導，金多美領銜主演，還找來《魷魚遊戲》朴海秀參演，他飾演負責護送金多美的人，兩人首度合作科幻末日片，令劇迷相當期待。