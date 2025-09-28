ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉雨柔產後「生理期血量爆增」
《中文怪物》法網紅遭炎上
SVT首邀國際大咖當嘉賓！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 林嘉凌 崔璀璨 家家 李雅英 劉雨柔 SEVENTEEN

金鐘專訪／被謝盈萱讚會紅！《影后》林廷憶看「祝賀細節」激動了

記者黃庠棻／專訪

24歲女星林廷憶在2020年正式踏入演藝圈，曾演出台劇《有生之年》、公視學生劇展《後頸》、短片《雨水直接打進眼睛》、《是日大暑》等，在2024年播出的熱劇《影后》中飾演「史艾瑪」一角爆紅，甚至入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，近日接受專訪時也分享了當時拍攝的趣事。

▲▼林廷憶出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／記者李毓康攝）

談到接下《影后》的契機，林廷憶透露當時她剛進現在的公司，跟劇中的「史艾瑪」一樣，跟著經紀人到處去試鏡，剛好碰到這個角色試鏡機會，試了大約一兩輪就成功了，雖然講得輕鬆，但她也坦言在試鏡過程中也碰上許多挫折、風波，真的就像史艾瑪在《影后》前期那樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

《影后》中，林廷憶與經紀人胖姐（鍾欣凌飾）分離的一幕，一句「是我先看到妳的」成為該劇的經典橋段，正好也是她印象最深刻的一段拍攝過程，她笑說「其實當下非常想睡覺」，原來這是她第一次拍這麼晚拍戲，身體作息還沒習慣、適應，對於前輩鍾欣凌到了深夜仍活力滿滿，感到相當佩服。

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

儘管身體疲累，林廷憶仍保持專業演技，那一幕與鍾欣凌分別的戲碼，她投入在劇組營造的氛圍裡，看到前輩的反應，加上看到經紀人也在一旁落淚，她的眼淚也馬上奪眶而出，她直言「那一段戲，應該現場很多經紀人看了都很有感觸」。

▲林廷憶。（圖／良人行提供）

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／良人行提供）

出道不久，林廷憶就在《影后》裡與許多資深前輩對戲，被問到在拍攝過程中是否有收到其他姐姐們的建議，她透露雖然劇組有很多厲害的演員，但大家都不會以「教導」的方式跟她相處，而是「平起平坐，當成工作夥伴一樣」。

▲林廷憶。（圖／良人行提供）

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／良人行提供）

不過，林廷憶也分享了跟2位前輩的互動，尤其是跟她在片中是「情敵」的謝盈萱，常常會跟她聊天，某一次更是認真地看著她，突然說道「妳一定會紅」，當下她一臉茫然但又覺得被偶像這樣說「非常榮幸」；另一位則是楊貴媚，坦言對方平常就是散發出真正影后、女王的氣場，但實際上非常親民，在等戲的空檔都會分享自己到國外影展的故事，讓她常常聽得津津有味。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／Netflix提供）

演出史艾瑪這個角色後，林廷憶走在路上開始會被路人認出，在加入新的劇組後，工作人員也會開玩笑叫她「艾瑪」，這個名字逐漸成為她的綽號之一，面對這些生活上的細微改變，她始終樂觀對待，一派輕鬆地對這些趣事侃侃而談。

▲《影后》入圍2025年全球OTT大獎「Best OTT Original」，鍾欣凌、林廷憶分別入圍最佳女配、最佳新人。（圖／Netflix提供）

▲史艾瑪逐漸變成林廷憶的綽號之一。（圖／Netflix提供）

相對的，林廷憶也因為演出史艾瑪後，收到不少不理智的留言，雖然自己不太會刻意上網看評價，但因為《影后》太過熱門，手機滑著滑著就會自動跳出，曾看過有網友說「她試鏡是不是真的勾引導演」，讓她感到相當荒謬，激動直呼「我嗎？我勾引嚴藝文嗎？」

▲林廷憶。（圖／良人行提供）

▲林廷憶曾被網路留言影響心情。（圖／Netflix提供）

對此，林廷憶解釋演員這個職業其實沒有外界想得這麼複雜，大家都是靠著實力到處試鏡，一步一步努力爭取角色，她強調自己「戲來就演」，並非跟《影后》劇情裡一樣，她也樂觀地表示雖然有不理智影迷，但她理解「大家都是開玩笑的」，笑說「沒有人真的丟雞蛋啦」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶曾被網路留言影響心情。（圖／Netflix提供）

面對酸民言論，林廷憶坦言看到的當下還是會走心，尤其是剛播出不久，還沒真正從角色抽離的時候，有網友認為她「本人很腹黑」，坦言「有點難過」，至於走出負面心情的方法，她笑說自己熱愛爬山，沒有工作的時候，都會在凌晨就去爬家裡附近的山，下山剛好天亮，透過大自然來療癒身心。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

▲林廷憶透過爬山療癒身心。（圖／正常人影業提供）

不像一般年輕人，林廷憶坦言自己是很早睡的類型，甚至是「蔡依林9點半睡覺」的忠實信徒，自己真的能在這個時間點入睡，她還把這個方法推廣給周遭的親友，結果被回覆「妳瘋了」，但她不斷強調自己在沒有工作的時候「真的可以很早睡」，也不是會一直滑手機的「手機重度成癮者」。

▲林廷憶。（圖／正常人影業提供）

▲林廷憶沒有工作的時候，可以遵守「蔡依林標準時間」。（圖／正常人影業提供）

林廷憶入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，與《影后》的前輩謝盈萱、楊謹華一同入圍同一個獎項，分享入圍當下剛好跟經紀人看直播，得知當下相當震驚，直呼「跟這些人名字排在一起真的很榮幸」，剛好又是好朋友詹子萱公布，笑說「心情五味雜陳，所以胃痛了」，甚至在專訪期間提到這件事「又胃痛了」，反應相當可愛。

▲林廷憶。（圖／正常人影業提供）

▲林廷憶分享入圍金鐘的心情。（圖／正常人影業提供）

入圍公布後，林廷憶馬上拿起手機傳訊息給「所有的姐」，坦言「每個人為角色都付出很多，有種一起跑到終點線的感覺」。而前輩的回覆，尤其是自己的偶像謝盈萱讓她印象最深刻，沒想到對方的祝賀訊息一開頭就寫著「親愛的林廷憶，我才覺得榮幸，妳看我說的是不是很準，我就說妳一定會紅」。

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

▲林廷憶對於謝盈萱的回覆印象深刻。（圖／Netflix提供）

講到謝盈萱的祝賀簡訊，林廷憶至今仍相當激動，她露出迷妹般的笑聲直呼「她叫我的本名耶，我好開心，她沒有叫我史艾瑪耶」，更笑說「這個訊息堪比得獎了，盈萱姐真的是我很崇拜的演員」，甚至分享兩人互動「她是一個毫不吝嗇鼓勵新人的前輩」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲林廷憶私下是謝盈萱（右）的小粉絲。（圖／Netflix提供）

除了謝盈萱之外，《影后》導演嚴藝文也在公布金鐘獎入圍之後，給予林廷憶一些鼓勵，對方說道「妳之後一定會很辛苦，每天一定都會忙得喘不過氣」，讓她聽了之後笑說「我知道她在給我加油打氣，但聽起來好像在詛咒」，言語中不斷流露出20歲女孩的古靈精怪。

▲林廷憶。（圖／正常人影業提供）

▲嚴藝文給予林廷憶鼓勵。（圖／正常人影業提供）

在《影后》之後，林廷憶也到日本拍攝日劇《火星的女王》，回憶起在當地拍攝的過程，她表示「語言不通是最辛苦的，要更努力跟別人有連結，猜測導演想法、溝通，比在台灣劇組加倍困難」，幸好劇組都非常友善「很包容我的表演能力，放任我想怎麼演就怎麼演」。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

談到未來，林廷憶有了在日本拍戲的經驗，之後也希望可以多往國外挑戰，甚至想跨足電影圈看看。至於劇種的部分，雖然自己一點底子都沒有，但祈願可以接到武打戲，，自信地說道「我一點都不在意身上有傷痕，歡迎大家來找我」。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

▲林廷憶未來想要挑戰武打戲。（圖／正常人影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

影后林廷憶謝盈萱

推薦閱讀

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

22小時前

55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」　千人線上目睹嚇傻

55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」　千人線上目睹嚇傻

5小時前

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

1小時前

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

13小時前

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

20小時前

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓！　「香港國際大咖」登場台下驚呆

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓！　「香港國際大咖」登場台下驚呆

14小時前

《中文怪物》實力超強美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格踢我

《中文怪物》實力超強美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格踢我

17小時前

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

9/27 11:26

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

3小時前

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

56分鐘前

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

18小時前

《失明》女女戀太香！　吳可熙曝心動瞬間：愛上林依晨很容易　

《失明》女女戀太香！　吳可熙曝心動瞬間：愛上林依晨很容易　

14小時前

熱門影音

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
丁禹兮機場救粉絲

丁禹兮機場救粉絲
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels
Alan爆料陳喬恩「打呼像貨車」 危機意識0...急被阻止XD

Alan爆料陳喬恩「打呼像貨車」 危機意識0...急被阻止XD
吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁
武漢獅吼姐頻打斷演唱　陳奕迅翻白眼

武漢獅吼姐頻打斷演唱　陳奕迅翻白眼
Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

看更多

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

花蓮很多狗狗也很慘！婊姐看公告「秒採買缺的東西」：直接驅車送下去

34分鐘前0

李連杰曾遇海嘯險死！　「目睹小女兒被沖走」妻失聯：再一個浪就死了

49分鐘前0

《角頭》男星「視網膜剝離」急開刀！　險失明還原就醫過程　

56分鐘前46

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

1小時前40

孫藝真低調搭地鐵！車上乘客竟無人認出　粉絲驚呼：女神就在旁邊

1小時前20

「樂壇傳奇」史汀首唱高雄！4500粉絲朝聖　狂飆中文喊「你好嗎」全場嗨翻

1小時前0

許光漢入伍前搶拍30天！《他年她日》巡迴掀暴動　謝袁澧林：幫我快速投入角色

1小時前34

百萬YTR獨闖光復災區！「當志工準備清單」超實用：不知道會挖到什麼

1小時前0

金馬男星力推！她剛進演藝圈就入圍金鐘新人　被封「宜蘭之光」

1小時前30

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《黑澀會》薔薔真的脫光！
    22小時前4014
  2. 55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」
    5小時前2010
  3. 《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「600萬模具廠老闆」
    1小時前6
  4. 《中文怪物》更新時間變了！酷認「團隊無法負荷」
    13小時前362
  5. 李雅英突清空IG追蹤數今現身說明原因
    20小時前141
  6. SEVENTEEN演唱會首邀嘉賓「香港國際大咖」登場台下驚呆
    14小時前103
  7. 《中文怪物》美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格
    17小時前206
  8. 很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」
    9/27 11:266615
  9. 趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會成員」也有演
    3小時前145
  10. 男星救災到一半「被通知水要來了」
    56分鐘前86
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合