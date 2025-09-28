金鐘專訪／被謝盈萱讚會紅！《影后》林廷憶看「祝賀細節」激動了

記者黃庠棻／專訪

24歲女星林廷憶在2020年正式踏入演藝圈，曾演出台劇《有生之年》、公視學生劇展《後頸》、短片《雨水直接打進眼睛》、《是日大暑》等，在2024年播出的熱劇《影后》中飾演「史艾瑪」一角爆紅，甚至入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，近日接受專訪時也分享了當時拍攝的趣事。

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／記者李毓康攝）

談到接下《影后》的契機，林廷憶透露當時她剛進現在的公司，跟劇中的「史艾瑪」一樣，跟著經紀人到處去試鏡，剛好碰到這個角色試鏡機會，試了大約一兩輪就成功了，雖然講得輕鬆，但她也坦言在試鏡過程中也碰上許多挫折、風波，真的就像史艾瑪在《影后》前期那樣。

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

《影后》中，林廷憶與經紀人胖姐（鍾欣凌飾）分離的一幕，一句「是我先看到妳的」成為該劇的經典橋段，正好也是她印象最深刻的一段拍攝過程，她笑說「其實當下非常想睡覺」，原來這是她第一次拍這麼晚拍戲，身體作息還沒習慣、適應，對於前輩鍾欣凌到了深夜仍活力滿滿，感到相當佩服。

▲林廷憶演出《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

儘管身體疲累，林廷憶仍保持專業演技，那一幕與鍾欣凌分別的戲碼，她投入在劇組營造的氛圍裡，看到前輩的反應，加上看到經紀人也在一旁落淚，她的眼淚也馬上奪眶而出，她直言「那一段戲，應該現場很多經紀人看了都很有感觸」。

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／良人行提供）

出道不久，林廷憶就在《影后》裡與許多資深前輩對戲，被問到在拍攝過程中是否有收到其他姐姐們的建議，她透露雖然劇組有很多厲害的演員，但大家都不會以「教導」的方式跟她相處，而是「平起平坐，當成工作夥伴一樣」。

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／良人行提供）

不過，林廷憶也分享了跟2位前輩的互動，尤其是跟她在片中是「情敵」的謝盈萱，常常會跟她聊天，某一次更是認真地看著她，突然說道「妳一定會紅」，當下她一臉茫然但又覺得被偶像這樣說「非常榮幸」；另一位則是楊貴媚，坦言對方平常就是散發出真正影后、女王的氣場，但實際上非常親民，在等戲的空檔都會分享自己到國外影展的故事，讓她常常聽得津津有味。

▲林廷憶分享拍攝趣事。（圖／Netflix提供）

演出史艾瑪這個角色後，林廷憶走在路上開始會被路人認出，在加入新的劇組後，工作人員也會開玩笑叫她「艾瑪」，這個名字逐漸成為她的綽號之一，面對這些生活上的細微改變，她始終樂觀對待，一派輕鬆地對這些趣事侃侃而談。

▲史艾瑪逐漸變成林廷憶的綽號之一。（圖／Netflix提供）

相對的，林廷憶也因為演出史艾瑪後，收到不少不理智的留言，雖然自己不太會刻意上網看評價，但因為《影后》太過熱門，手機滑著滑著就會自動跳出，曾看過有網友說「她試鏡是不是真的勾引導演」，讓她感到相當荒謬，激動直呼「我嗎？我勾引嚴藝文嗎？」

▲林廷憶曾被網路留言影響心情。（圖／Netflix提供）

對此，林廷憶解釋演員這個職業其實沒有外界想得這麼複雜，大家都是靠著實力到處試鏡，一步一步努力爭取角色，她強調自己「戲來就演」，並非跟《影后》劇情裡一樣，她也樂觀地表示雖然有不理智影迷，但她理解「大家都是開玩笑的」，笑說「沒有人真的丟雞蛋啦」。

▲林廷憶曾被網路留言影響心情。（圖／Netflix提供）

面對酸民言論，林廷憶坦言看到的當下還是會走心，尤其是剛播出不久，還沒真正從角色抽離的時候，有網友認為她「本人很腹黑」，坦言「有點難過」，至於走出負面心情的方法，她笑說自己熱愛爬山，沒有工作的時候，都會在凌晨就去爬家裡附近的山，下山剛好天亮，透過大自然來療癒身心。

▲林廷憶透過爬山療癒身心。（圖／正常人影業提供）

不像一般年輕人，林廷憶坦言自己是很早睡的類型，甚至是「蔡依林9點半睡覺」的忠實信徒，自己真的能在這個時間點入睡，她還把這個方法推廣給周遭的親友，結果被回覆「妳瘋了」，但她不斷強調自己在沒有工作的時候「真的可以很早睡」，也不是會一直滑手機的「手機重度成癮者」。

▲林廷憶沒有工作的時候，可以遵守「蔡依林標準時間」。（圖／正常人影業提供）

林廷憶入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，與《影后》的前輩謝盈萱、楊謹華一同入圍同一個獎項，分享入圍當下剛好跟經紀人看直播，得知當下相當震驚，直呼「跟這些人名字排在一起真的很榮幸」，剛好又是好朋友詹子萱公布，笑說「心情五味雜陳，所以胃痛了」，甚至在專訪期間提到這件事「又胃痛了」，反應相當可愛。

▲林廷憶分享入圍金鐘的心情。（圖／正常人影業提供）

入圍公布後，林廷憶馬上拿起手機傳訊息給「所有的姐」，坦言「每個人為角色都付出很多，有種一起跑到終點線的感覺」。而前輩的回覆，尤其是自己的偶像謝盈萱讓她印象最深刻，沒想到對方的祝賀訊息一開頭就寫著「親愛的林廷憶，我才覺得榮幸，妳看我說的是不是很準，我就說妳一定會紅」。

▲林廷憶對於謝盈萱的回覆印象深刻。（圖／Netflix提供）

講到謝盈萱的祝賀簡訊，林廷憶至今仍相當激動，她露出迷妹般的笑聲直呼「她叫我的本名耶，我好開心，她沒有叫我史艾瑪耶」，更笑說「這個訊息堪比得獎了，盈萱姐真的是我很崇拜的演員」，甚至分享兩人互動「她是一個毫不吝嗇鼓勵新人的前輩」。

▲林廷憶私下是謝盈萱（右）的小粉絲。（圖／Netflix提供）

除了謝盈萱之外，《影后》導演嚴藝文也在公布金鐘獎入圍之後，給予林廷憶一些鼓勵，對方說道「妳之後一定會很辛苦，每天一定都會忙得喘不過氣」，讓她聽了之後笑說「我知道她在給我加油打氣，但聽起來好像在詛咒」，言語中不斷流露出20歲女孩的古靈精怪。

▲嚴藝文給予林廷憶鼓勵。（圖／正常人影業提供）

在《影后》之後，林廷憶也到日本拍攝日劇《火星的女王》，回憶起在當地拍攝的過程，她表示「語言不通是最辛苦的，要更努力跟別人有連結，猜測導演想法、溝通，比在台灣劇組加倍困難」，幸好劇組都非常友善「很包容我的表演能力，放任我想怎麼演就怎麼演」。

▲林廷憶到日本拍攝日劇《火星的女王》。（圖／正常人影業提供）

談到未來，林廷憶有了在日本拍戲的經驗，之後也希望可以多往國外挑戰，甚至想跨足電影圈看看。至於劇種的部分，雖然自己一點底子都沒有，但祈願可以接到武打戲，，自信地說道「我一點都不在意身上有傷痕，歡迎大家來找我」。

▲林廷憶未來想要挑戰武打戲。（圖／正常人影業提供）