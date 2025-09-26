奧斯卡影后也沒安全感？　豪門女強人《晨間直播秀》大談「權力遊戲」

文／電癮好選喆

Apple TV+ 熱門影集《晨間直播秀》（The Morning Show）第四季於全球熱播中，除了兩大主角珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）持續火花，本季最大亮點之一，莫過於奧斯卡影后瑪莉詠·柯蒂亞（Marion Cotillard）的華麗加入。這位曾憑《玫瑰人生》（La Vie en Rose）摘下小金人的影后，首度挑戰小螢幕，飾演來自歐洲豪門家族、心思縝密又野心勃勃的權力女性 Celine Dumont，一出場便成為觀眾注目的焦點。

▲▼柯蒂亞加入Apple TV+ 熱門影集《晨間直播秀》，敞開心扉受訪。（圖／ Apple TV+《晨間直播秀》劇照、《電癮好選喆》截圖）

在接受《電影好選喆》主持人簡立喆專訪時，柯蒂亞展現出極大的誠懇。她坦言，即使已是法、英、美三地影后，身兼國際影壇最具份量的名字之一，她仍然常常感到「需要被認可」的渴望。「不幸的是，我仍然有這種需要，雖然我很希望有一天能完全放下，但這份渴望反而幫助我更理解自己，甚至成為我和角色之間的共鳴。」她的回答讓這位影后的脆弱面，首次清晰地呈現在觀眾眼前。

談到「權力遊戲」的現實意涵，柯蒂亞認為權力本身並無絕對的善惡：「它可以是驚人的建設性力量，能夠改變社會、推動環境正義；但同時，它也可能是極具毀滅性的存在。」

她指出，媒體就是一種龐大權力，而《晨間直播秀》的魅力就在於，它大膽質疑了媒體與娛樂產業的運作邏輯，並將觀眾帶入一個更貼近真相的討論。 此外，本季劇情強烈觸及「假新聞」、「深偽影片（Deepfake）」與「人工智慧」等議題。

當被問及這些科技是否正重塑產業生態時，柯蒂亞直言不諱：「越厲害的工具，越可能是雙面刃。」她舉例，AI 能用來創造藝術，但也可能成為散播謠言的武器。她呼籲社會必須制定清楚的規範，例如標示「AI 生成內容」；同時也分享自己會提醒 14 歲的兒子，在資訊氾濫的年代學會追溯新聞來源，避免被演算法誤導。

柯蒂亞的誠懇與智慧，讓人看到她不只是「影后」，更是一位持續探索自我與時代的藝術家。第四季的《晨間直播秀》除了延續媒體與新聞的激烈角力，也因她的加入增添一層國際化的深度。對觀眾而言，這不僅是一部影集，更是一場關於權力、真相與人性掙扎的時代寓言。