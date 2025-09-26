「日本遊戲鬼才」將現身金馬獎！《死亡擱淺》小島秀夫確定來台

記者許逸群／台北報導

金馬影展今（26日）公布，將邀請以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲享譽全球的「日本遊戲鬼才」小島秀夫來台，放映精選五大經典，包括日本電影巨擘黑澤明的《天國與地獄》、史丹利庫柏力克的科幻史詩《2001：太空漫遊》、馬丁史柯西斯勇奪坎城金棕櫚的《計程車司機》、雷利史考特的《銀翼殺手最終版》，以及澳洲名導喬治米勒「瘋狂麥斯」系列的代表作《衝鋒飛車隊》。

▲「日本遊戲鬼才」小島秀夫即將來台。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

小島秀夫此次來台，已確認將出席《衝鋒飛車隊》映後大師講堂現身說法，其餘四部經典將由台灣影人與各領域專家跨界對談，為電影影響力畫出不同以往的樣貌。小島秀夫也將出席金馬獎擔任頒獎嘉賓，期待與台灣影人進一步交流。

小島秀夫對電影如數家珍，也反映在遊戲創作上。他以獨特的戲劇性打造充滿美感與詩意的遊戲世界，透過龐大宏觀的敘事，創造深具意義的角色，展現電子遊戲和玩家互動的各種可能，被視為首屈一指的電子遊戲導演。這次特別為金馬影展挑選五部影響他人生和創作的經典電影。

為了讓這次專題更具意義和趣味，除了小島秀夫主講《衝鋒飛車隊》外，金馬影展也將邀請各領域玩家代表和台灣影人，針對另外四部影片進行精彩映後對談，希望跨界的觀點碰撞能在影迷和電玩迷之間激出新火花，開創更多新的啟發。