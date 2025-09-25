10年前合作《六弄咖啡館》！　林柏宏「退追宋伊人」露面高EQ回應

記者黃庠棻／台北報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，其中女星宋伊人更被傳出疑似出現在他的墜樓現場。過去，宋伊人曾和男星林柏宏合作《六弄咖啡館》，近日被網友發現林柏宏IG已無關注宋伊人，今（25）日林柏宏也露面低調談及此事。

▲郭雪芙、林柏宏一同出席活動。（圖／記者徐文彬攝）

林柏宏與郭雪芙今（25）日現身法國品牌香水開幕記者會，穿著一襲黑色西裝帥氣現身，被問到近期被網友發現退追蹤《六弄咖啡館》的同劇演員宋伊人，對方最近捲入于朦朧虐殺案，他一聽到敏感問題，馬上表示「《六弄咖啡館》已經是十年前的事，我們可以聊聊最近的《96分鐘》！」高EQ面對提問。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲林柏宏退追宋伊人。（圖／翻攝自Threads）

不僅如此，林柏宏與郭雪芙跟先前分手的王柏傑、謝欣穎都有私交，雙方都表示姊弟戀情斷的事都是透過新聞才得知，事前都沒有聽到任何消息。郭雪芙對著記者與鏡頭不斷比出愛心化解尷尬；林柏宏則笑著要王柏傑「趕快出來宣傳《96分鐘》」。

▲郭雪芙、林柏宏一同出席活動。（圖／記者徐文彬攝）

此外，林柏宏主演的《96分鐘》自5日上映以來，票房已累積突破新台幣1億，他笑說第一件做的慶祝的事情就是「趕快上網感謝大家」，由於片中他跟宋芸樺有說要去度蜜月，他私心希望劇組可以帶著工作人員出去玩，笑說「去哪裡都好」。