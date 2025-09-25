亮哲帶女兒「衝賣場掃物資」賑災！　心疼花蓮災民呼籲：別只出張嘴

記者蔡宜芳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水越堤進入光復鄉造成嚴重傷亡，災情慘重。平時就經常投身公益活動的男星亮哲，24日親自掃貨協助花蓮賑災，他也直言：「不要出口水、要出力，不要出一張嘴，要救災就不要擺爛。」

▲花蓮光復鄉災後第三天，路上全是被洪水沖毀的雜物。（圖／攝影中心攝）

亮哲表示，因為希望能在第一時間就將物資送進災區，所以全家人都動員起來。他透露，第一波準備時有點混亂，還帶著小女兒一起衝去賣場採購，購買乾糧、礦泉水、藥品、牙刷、牙膏及各類生活用品，「然後妹妹還想到很重要的一樣東西……防蚊液。」太太則留在家中整理要捐贈的衣物，一起分工合作。

▲▼亮哲全家都投入救災行動。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

稍早，亮哲透露已經集結了第一批物資，工作人員告知下午就可以送出，他也表示：「先說喔～我個人沒有什麼政治立場，會選擇這裏是因為……離我最近。當然也謝謝議員願意騰出空間和時間來替救災出一份心力，工作人員也都辛苦了。」他也呼籲網友可以找一下住家附近的議員服務處，若有在集結物資，可以出一份力送過去，「因為在網路上要購買物資請物流送過去也有很多單位不收了，原因也是因為交通狀況不明！」