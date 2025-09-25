出道18年…李千娜喜訊終於曝光！　感性全說了：會卯足全力

記者蔡琛儀／台北報導

出道18年的李千娜宣布將於12月6日首度攻上台北國際會議中心舉辦個唱「入戲」，這也是她出道以來的首次大型演出，李千娜坦言又興奮又緊張，擔心肺活量不足，最近特別打網球訓練體力，也保護嗓音，希望能帶來一場讓大家盡興的演出。

▲李千娜12月6日將在TICC開唱。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

演唱會名稱「入戲」由導演發想，呼應她同時身兼演員與歌手的身份，以多重宇宙概念結合聽覺與視覺，將人生寫進歌裡，把心意唱進觀眾心裡，近期陪她南北宣傳的電子花車，也將化身舞台驚喜，帶來不同型式的「千娜舞台秀」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜本月初推出首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口》，從發想到製作都親力親為，她直言首次大型演出是全新里程碑，「絕對會卯足全力來完成這個新的里程碑，與團隊一起努力打造，希望可以為來支持我的人留下很美好的回憶，看得開心、聽得感動。」華語、台語經典都想呈現，最大挑戰反而是怕超時。

▲ 李千娜親力親為籌備演唱會。（圖／寬宏藝術x環球音樂提供）

她更預告現場還有神秘嘉賓助陣，邀歌迷一起進場「拆盲盒」。門票將於10月2日下午1點半開賣，詳洽寬宏售票系統。