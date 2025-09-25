moon tang來台追星成功！　合體「雙金才子」超激動：像做夢一樣

▲ moon tang來台與鶴The Crane相見歡。（圖／小金鹿娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港歌手moon tang10月18日將登上LEGACY在台舉辦首場台北站演唱會，嘉賓搶先驚喜曝光，正是「雙金」音樂才子鶴The Crane，早在來台與鶴The Crane拍攝新歌MV時，便提出邀約，鶴The Crane一口答應，讓moon tang直喊：「真的很不可思議，像做夢一樣！」她其實早從鶴The Crane發第一張專輯就注意到他，更對他的音樂才華十分欣賞，「那時候只覺得這個台灣男生好帥、好高，歌又超好聽，完全沒想過幾年後竟然能邀請他來我的演唱會，還能一起合作。」

▲▼ moon tang邀請鶴擔任台北個唱嘉賓。（圖／小金鹿娛樂提供）



他倆從網路社群結識卻從未見面，雙方笑說像是「網友約見」般驚喜，彼此看到本尊的那一刻，moon tang表示：「跟我想像中的一模一樣！不但高大帥氣，而且本人更像是一位『大哥哥』，全身散發出穩重可靠的感覺，在工作過程中不斷地引導我，讓人很有安全感！」鶴The Crane則被moon tang獨特嗓音「一聽入魂」，更驚艷於她能流暢切換英文、粵語、華語。

moon tang此次來台，除了為新歌〈雪屋〉拍攝MV，兩人也趁機進錄音室錄製第二首合作歌曲，鶴The Crane對moon tang一次到位、情感飽滿的表現驚艷不已，直言是「實力認證」，moon tang則形容錄音過程像「神奇修練之旅」，一度錄到精疲力盡，但鶴The Crane一句：「還可以嗎？」總能給予動力。

被封為「天氣之女」的moon tang，繼上次來台遇到颱風，這次又二度與颱風擦肩而過，笑稱：「應該要感謝鶴The Crane找我來台灣工作！」她也透露為演唱會積極準備，每天游泳訓練肺活量與舞台冷靜度。此外，moon tang還打算說服鶴The Crane在演唱會上共舞，兩人身高反差萌，畫面必定有趣，希望能帶給歌迷驚喜，並預告將首唱合作新曲。

