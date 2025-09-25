凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

記者孟育民／台北報導

呱吉（邱威傑）日前因為百靈果在Podcast邀請挺民眾黨網紅上節目，憤怒表態斷絕往來。凱莉事後談及此事，也能感受到失去好友的無助，數度在節目中落淚，掀起外界討論。如今兩人終於冰釋前嫌，凱莉24日在Podcast「百靈果News」公開和好影片，畫面中能見到凱莉痛哭抱著呱吉，相當感人。她也感觸說：「就溝通一下想法，因為我們就溝通不好。」

▲凱莉痛哭和好呱吉。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）



凱莉坦言自從呱吉揚言決裂，兩人只有在線上開會，都無機會實體碰面，她恰巧得知呱吉24日要去講喜劇Open Mic，於是也跟進向總監報名，終於能當面跟他道歉，才有了痛哭擁抱畫面，「他根本就知道我會來，但他就站在門口，他也沒有在避我，只是我沒想過我會立刻哭。」





▲▼凱莉還原當時過程。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

凱莉透露當看見呱吉本人，一切恩怨就如同雲煙，但情緒上湧當場嚎啕大哭，她也還原過程，「其實我們禮拜一開會就覺得沒事了，因為我們已經可以正常開會，但我知道禮拜三要看到他，我就知道會有很多情緒，不管怎樣朋友就是抱一下，說『我讓你很難過，我很Sorry』，我就只想跟他講這句話，因為他一定也度過很痛苦的一個禮拜，雖然我們都有私訊，我有跟他說我的想法，但我沒親口跟他說。」不過，得知大哭過程被工作人員拍下，讓凱莉崩潰說：「我沒有生氣，我只覺得很丟臉，我哭得好大聲。」

▲▼凱莉看見自己哭的影片崩潰。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）