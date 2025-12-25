ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨家／遭孫生加害女性出面　「我仍未成年」　「孫生在我14歲性侵我並非合意」

記者葉文正／台北報導

網紅孫生日前參加「拳願」記者會，現場出現一位被害女性，想要跟孫生對質，沒想到現場孫生大抓狂，並指稱「妳已經跟我65萬元和解。」並把受害女性轟下台。但受害女性被侵犯後，認為孫生犯後態度太差，加上檢察官幫忙起訴，決定要出面說清楚。而孫生方面，則由經紀人JERRY表示，目前不回應。

▲被害少女出面控訴遭孫生侵犯。（圖／記者葉文正攝，攝影中心）

▲被害少女出面控訴遭孫生侵犯。（圖／攝影中心）

今受害者在周念暉律師與家人陪同下，接受《ETtoday新聞雲》專訪，會需要律師陪同，是因為當事女性目前也才16歲。被害女表示，兩年前在朋友介紹下認識孫生，「孫生以拍片為由要我去他家，結果當時卻遭到對方性侵，之後雖簽下和解，但孫生並未依約守住和解內容，反而到處去說，明顯違約，如今檢察官查到孫生手機，發現有這件事情，認為此為公訴罪，在與我長談後，認為必須起訴他，才會有當日『拳願』的事件發生。」

▲被害少女出面控訴遭孫生侵犯。（圖／記者葉文正攝，攝影中心）

▲被害少女出面控訴，由周念暉律師陪同。（圖／攝影中心）

受害少女表示：「檢察官說，這個是公訴罪，因為我是未成年，而且基於性平法這個合約也無法成立，並且在調查的過程中也看到孫生早已單方面違約，早已跟人到處講這些事情，這些在我們對話內容裡面都有記錄留存，檢察官也說，這個65萬的賠償金只能當法院判賠的費用。」

▲被害少女出面控訴遭孫生侵犯。（圖／記者葉文正攝，攝影中心）

▲經紀人表示，孫生最近情緒相當不好。（圖／攝影中心）

至於跟孫生是怎麼認識的？真的是合意嗎？受害女表示：「我跟孫生認識的過程是這樣的，當時是友人拍攝影片才認識他，之後孫生跟我要IG，當時我也沒有想那麼多，就給他我的IG。」

回到事情發生的開始，被害女說：「第一次見面，當時孫生約我去百貨公司逛一下，然後討論拍攝內容，所以我才前往，但見面後孫生問我要不要去旅館，我當時直接拒絕了，並且跟家人求救後回家。」

她接著提到：「第二次孫生和我說這次真的是拍攝，但拍攝前先去吃個飯，並丟了一個地址給我，結果我一到現場竟是他家，他叫我先進去等他，因為他要換個衣服，換完衣服就出門，要我進去等他一下，結果進去之後孫生就開始圖謀不軌並且得逞，我們並非合意，且我有明確的拒絕，並非像孫生講的一樣是合意，這些訊息對話都有紀錄。」

被害女也痛苦表示：「事情發生的當下，我不敢跟家人說，直到過了好幾天，姊姊發現到我不對勁，我才向姊姊說這件事情，然後姊姊就透過朋友聯繫孫生，並帶我去孫生的工作室，要求孫生道歉。」

被害女也說，「當時孫生雖有向我道歉，但內容毫無悔意，還一直詢問我說『妳是願意的吧，所以我們都很開心啊。』當時我只有覺得噁心與不舒服，只想趕快逃離。」對於孫生侵犯了她，還要這樣耍嘴皮子，真的相當憤恨。被害女更說，這些供詞檢察官手上都有，之後案情判決後，都可以公開給大家看。

對於遭到孫生侵犯的事情，被害少女透露：「後來雙方談好金額為孫生要賠償我65萬，但只要有一方跟任何人說，除律師及父母跟姊姊外，只要有第四人知道就是違約。所以我才都沒有跟其他人說這件事情，而且我爸媽也是這時候才知道這件事情，我因為害怕，一直不敢跟爸媽說，是直到和解要簽字時才跟爸媽告知這件事。」

被害女也透露了孫生之後惡劣的行為：「沒想到簽完合約後，孫生過沒幾天就開始到處宣揚我勒索他金錢，並且傳到我耳內。當下我非常錯愕，並且打電話聯繫孫生求證，孫生完全不承認之外，連一句道歉都沒有，還東扯西扯說他怕我被檢察官傳喚，所以要我只能待在家裡，也不准接業配，以防被檢察官傳喚去做筆錄等等的情緒勒索。」認為孫生態度不佳外，更限制她的人身自由。

被害女也說，「日前檢察官傳喚我過去做筆錄，傳票上寫了我跟孫生的名字，而且在做筆錄的期間以及之後，孫生一直有打電話給我，試圖聯繫我，但我直到現在都沒有回覆他。」

接著檢察官找到被害女，並了解案情後，被害女說：「檢察官希望我同意起訴，並配合檢察官起訴孫生，但我考慮到合約的關係，第一次檢察官傳喚我，我沒有選擇起訴，因為那時候還是想給孫生一個機會，希望他承認此事違約之外，要向我道歉，我才能既往不咎。」

接著第二次和檢察官談了6小時後，才決定起訴孫生，被害女解釋：「因為在對談的過程中，需要一一跟檢察官解釋對話內容，以及事情的經過細項，並且在這段時間裡面，孫生一直踩踏我的底線，一直在外面講我的事情，所以我才決定同意起訴孫生。」

被害女也提到自己的心情：「整個談的過程很煎熬，一回家就躲在被子裡痛哭。」她說去「拳願」現場，是要跟孫生討公道，討一個道歉，沒想到他竟變本加厲，還跟夥伴大聲辱罵，讓被害女更加難過，決心要在司法上，跟孫生討回一個公道。

