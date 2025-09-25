國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Una（林書葶）是女團「City魅」出身，因擔任《國光幫幫忙》助理主持人嶄露頭角。她在2020年和男友結婚，兩年後生下龍鳳胎，但婚姻僅維持四年便分道揚鑣。她近日在節目中分享離婚後的生活，坦言為了付兩個孩子的撫養金，還跑去市場擺攤賺錢。

▲Una在2022年生下龍鳳胎。（圖／翻攝自Instagram／ounalino）

Una在《單身行不行》中，提到自己雖然沒有獲得小孩的監護權，但兩個小朋友隔周都會跟她住。她也透露，兒子常常玩得很開心，但女兒就比較敏感，「因為我是開車送他們去的，然後（女兒）看著窗戶這樣眼眶泛淚，然後我就說『怎麼了？Nini妳怎麼了』，然後她就都不講話這樣子。」

Una說，因為自己是淨身出戶，加上在外面租房子，還要付孩子的撫養金，所以一切只能靠自己，「我就是自己在做副業，做童裝，然後有通告來就接。」她也提到，自己早上還得去市場搶攤位，「人家明明就在那邊擺魚、擺肉、擺那個菜，我在那邊擺童裝。」除此之外，她也有在舞蹈教室兼職櫃台。

▲▼Una透露自己目前斜槓賣童裝。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

不過，Una坦言現在童裝市場不好做，因為家長都希望一件衣服可以穿久一點，另外也會到處比價，所以比較難賣。於是她便又跑去批菜，在童裝攤旁邊再擺個菜攤一起賣，「就是各種只要能賺錢的方式，我都來做。」

Una表示，自己現在的經濟能力確實無法天天照顧兩個小孩，「因為我必須要工作賺錢，我要養自己，我要養他們。」她也會覺得疲憊，但只要一想到兩個孩子是自己用命換來的，便又咬牙撐下去，唯一放鬆的方式就是「晚上小酌一下」。