丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

▲安以軒曾被起底是富三代千金，本身家庭背景就很不錯。（圖／報系資料照／CTWANT）

安以軒嫁給德晉集團主席陳榮煉，當年被說嫁近百億豪門，隨著陳榮煉因涉嫌非法經營賭博、洗錢而入獄，外界猜測安以軒的豪門夢是否就此破碎，但其實安以軒本身就家世顯赫，是名符其實的「富三代」千金。

▲安以軒早年到大陸發展非常成功，曾傳她每年能賺2億台幣。（圖／報系資料照／CTWANT）

顯赫的家世，讓安以軒曾被外界謠傳是黑道千金，但被起底後，與黑道無太大相聯，奶奶是有「東區吳媽媽」之稱的知名大地主，姑姑則是忠孝東路四段的「茶街一姐」，父親經營的保全公司更是遍及全台。

▲嫁給陳榮煉後，安以軒生活更顯奢華，過去曾曝光夫妻搭私人飛機等豪奢生活。（圖／翻攝自安以軒微博／CTWANT）

而安以軒本身的賺錢能力也無庸置疑，早年在大陸發展順遂，平均年收入達2億元台幣，她也在親友耳濡目染下早早學會投資，買店面出租，每月靠收租就有百萬元進帳，生活無虞。幾年前，曾傳出她因為老公入獄，必須復出拋頭露面養家，如今看來，她的經濟狀況完全無需誰來操心。

▲安以軒的社群沒有更新任何新動態的狀況已經許久。（圖／翻攝自安以軒微博／CTWANT）

過去安以軒總被聯想到豪奢，她過去就曝光了不少奢華事蹟，包括結婚戒指總價高達8千萬，搭私人飛機、到杜拜包下直升機旅遊，還曾有媒體報導，陳榮煉在她產後花約25億台幣，買下4棟澳門超級獨棟別墅豪宅，她曾在社群上偶然曝光家中的藝術品，有價值2700萬台幣的雕塑，還有一幅畫能賣20億的國際抽象大師趙無極的畫作。而2019年她為兒子辦的豪華百日宴，粗估花費高達400萬元，生活的豪華程度，實在不是凡人所能想像。

▲安以軒的打扮體態都十分年輕，狀態仍是極好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

