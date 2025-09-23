Sandra笑談胎教「寶寶從頭聽到尾」　黃宣被選手「威脅」到起身！

記者葉文正／台北報導

音樂選秀節目《大學聲 Young Voice》第24集進入最後12強淘汰賽，舞台氣壓瞬間升高。本集導師是艾怡良、Sandra、YELLOW黃宣與曾沛慈同台坐鎮，四種截然不同的音樂靈魂交織出最強火花。





▲Sandra現身笑談胎教：「寶寶從頭聽到尾」。（圖／踢帕娛樂）

錄影一開場，導師 Sandra 笑意盈盈現身，被主持人問到剛升格為人母的心情，便暖心回應：「非常開心，而且我覺得我的胎教非常好，寶寶從大學聲一開始錄影就一直在，是被眾多美麗聲音灌養的！」一句話讓現場瞬間柔軟，掌聲與笑聲交錯。

▲黃宣被選手唱歌挑戰。（圖／踢帕娛樂）

而舞台上的情感濃度也不遑多讓。人氣選手 HAKU 邀請昔日《原子少年2》團員一同登台，他感言：「想要帶著團員踏上決賽的舞台，補上當時《原子少年2》未竟的夢。」燈光打下，他們並肩站在舞台中央，像是把過去的遺憾一一唱回來。表演結束後，HAKU 的家人與昔日《原子少年2》戰友也都在台下支持他，他也感謝他們一路陪伴與支持，場面溫馨。

本次最炸裂的瞬間，來自選手唐翊家挑戰演唱黃宣的歌曲。歌聲一出，全場瞬間沸騰。黃宣導師激動到起身，假裝要離開攝影棚，笑喊：「感覺有被威脅到！」其他導師也在旁笑喊：「BATTLE！BATTLE！」黃宣最後乾脆現場與選手唐翊家現場合唱，尖叫聲、掌聲、笑聲交織成一片。導師們更直呼：「翊家，我覺得這個表演完全是全新的你！」那一刻，舞台不只是舞台，是蛻變的見證。

隨著賽事推進，舞台上燃燒的是選手的決心，舞台下湧動的是家人的支持。誰能挺進最終舞台？誰的旅程即將劃下句點？所有答案，都在《大學聲 Young Voice》。