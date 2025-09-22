韓啦啦隊女神出車禍！　「搭計程車被撞」無奈嘆：多災多難

記者王靖淳／綜合報導

韓職人氣啦啦隊成員金娜妍擁有甜美外型，其自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，平時會透過社群記錄日常的她，今（22）日突然在Threads發文透露自己出車禍，貼文曝光後，立刻引發網友關注。

▲金娜妍。（圖／翻攝自Instagram／naaa_.y）

金娜妍在文中以極度無奈的口吻寫下：「到底是還有多少好事要發生啊.. 哈哈」，接著便表示，「剛剛發生車禍了，最近真的多災多難。」接著她也向粉絲們，簡單地還原事發經過。她透露，自己當時人坐在計程車裡，不料在行駛的過程中，卻慘遭後方的車輛，直接追撞上來，「結果後面的車直接撞上來了。」

▲金娜妍出車禍。（圖／翻攝自Threads／naaa_.y）

雖然金娜妍並未在文中，詳述自己是否有受傷，以及後續的處理狀況，但透過她驚魂未定的貼文中，不難看出當下的撞擊力道，應該相當猛烈，才會讓她在事發後，第一時間便上網發文，向粉絲們報備自己的狀況。貼文曝光後，湧入大批網友關心她，紛紛留言表示「天啊」、「注意安全」、「妳還好嗎」、「要去醫院治療嗎？希望妳沒事。」