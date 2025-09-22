連晨翔陪愛妻進產房！曝女兒很會踢「想好小名」劉品言一聽翻白眼

記者黃庠棻／台北報導

連晨翔與劉品言6月初甜蜜宣布喜訊，雙喜臨門結婚又懷孕，引發外界高度關注，夫妻倆對於寶寶性別始終保密到家，沒想到日前卻被閨蜜宋芸樺意外爆料性別，後來劉品言則大方認了「是女兒」。今（22）日連晨翔出席活動時也說道「周遭的人都覺得我會是女兒傻瓜」。

▲劉品言、連晨翔將迎來女兒誕生。（圖／記者楊舒帆攝）

連晨翔今（22）日出席「天使肉毒」一日大使記者會，與同是團體出身的大元（林艾璇）合體，兩人不約而同選擇白色系服裝亮麗現身，他透露自己在臉上打了肉毒之後，被老婆劉品言大讚「看起來比較不焦慮了」；大元則是穿著白色平口洋裝，秀出深邃事業線，坦言自己在肩膀打了肉毒之後，意外得到直角肩。

▲連晨翔、大元出席「天使肉毒」一日大使記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，連晨翔即將升格新手爸爸，對於老婆、女兒皆大方侃侃而談，由於劉品言以《誰來演戲》入圍第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，喊話將會美美地走上頒獎典禮，他透露自己不會陪伴愛妻走紅毯，希望把焦點留給妻子與團隊，自己會好好地守在電視機前。

▲連晨翔大方談及老婆跟女兒。（圖／記者李毓康攝）

談到劉品言即將生產，連晨翔表示不擔心妻子會在金鐘獎「突然生產」，透露距離預產期「還有一段時間」，到時候自己確定會進產房陪產，還希望可以拍影片做紀錄，目前信誓旦旦地表示「不會怕血淋淋的娃」、「不怕有陰影」，但老婆則擔心他會被嚇到暈倒。

▲連晨翔大方談及老婆跟女兒。（圖／記者李毓康攝）

此外，劉品言大方承認懷的是女兒，連晨翔也「解禁」鬆口自己未來應該會是女兒傻瓜，目前還沒有購買太多嬰兒用品，因為好人緣的夫妻倆「已經收到很多朋友的愛」，至於女兒小名還沒取好，坦言一直在想、一直在變，先前有次因為鼻塞，講自己的名字講成「黏晨翔」，加上寶寶很會踢肚子，決定把女兒叫為「黏踢踢」，沒想到講完立刻被老婆翻白眼否決，私下互動逗趣又可愛。

▲連晨翔大方談及老婆跟女兒。（圖／記者李毓康攝）