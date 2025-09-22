蕭煌奇合體李炳輝！　無預警曝光「重磅喜訊」全場嗨炸

▲蕭煌奇在生日前夕舉辦公益演出。（圖／黑色吉他Ｘ華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王蕭煌奇日前於台北Legacy TERA舉辦《做一個惜情暖心的人》慶生公益演唱會，扣除成本後的全數收入將捐贈予社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會，蕭煌奇感性表示：「生日前夕能舉辦公益演唱會，分享愛心，是我最幸福的生日禮物！」

演唱會嘉賓接力登場，首組嘉賓「李吳兄弟」感性表示這是第三年參與蕭煌奇生日演唱會，直呼「蕭爸爸」很照顧他們，蕭煌奇則幽默回應，自己很榮幸擔任「衣食顧問」，每次探班都替他們點餐，兩人隨後合唱〈寫一條歌，寫你我爾爾〉，台上好交情展露無遺。

蕭煌奇領軍的視障樂團「全方位樂團」也未缺席演出，他們一同帶來〈一定要成功〉，蕭煌奇更現場宣布驚喜好消息：「12月7日就是全方位成軍30週年演唱會！」透露演出資訊將於近期公布，「輝煌組合」李炳輝隨後現身，兩人合唱新專輯中合作的〈輝煌旅行社〉，現場溫馨熱鬧，蕭煌奇感性提及李炳輝已高齡78歲卻仍熱情演出，李炳輝則回應：「只要有需要我的地方，我都願意帶來歡樂！」

蕭煌奇更驚喜宣布：「『輝煌旅行社』世界巡演即將展開！」他打趣問李炳輝是否怕坐飛機，李炳輝則爽朗笑稱早已去過日美等地，一點也不怕，兩人接著合唱經典歌曲〈來去夏威夷〉，象徵未來將把音樂帶往更多地方，勾起滿場回憶。

演出尾聲，李吳兄弟再度上台，帶領全場高喊生日快樂，並與蕭煌奇一同切蛋糕，在歌聲與掌聲中，蕭煌奇迎來最溫暖的慶生時刻，蕭煌奇許下生日願望，第一個獻給觀眾，第二個祝福所有人健康快樂；第三個願望則賣起關子，暗示將有驚喜好消息，他感性表示：「這是一個有愛的循環！」期望每年生日都能在舞台上，與歌聲互相陪伴，延續這份愛。

