籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！阿翔只帶1樣東西糗了：不是說人來就好

記者潘慧中／綜合報導

阿翔最近上節目《姊妹亮起來》透露，之前和《綜藝大集合》的主持群一起參加籃籃的入厝趴，對方雖說沒有缺少的東西「人來就好了」，他仍帶了一樣小東西，結果到場後才發現大家準備得超級用心！

▲籃籃跟阿翔「人來就好了」。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



[廣告]請繼續往下閱讀...

驚人的是，胡瓜到場後就送上一套價值上萬元的床包，阿翔看了就有點緊張地心想「應該只有瓜哥帶這麼樣子像樣的禮物吧」，結果賴慧如抵達後就送上一支好幾千元的金箔酒！

▲▼胡瓜和賴慧如都送籃籃很貴的禮物。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



此時，阿翔內心越來越不安，「不是說人來就好，你們怎麼都帶禮物？真的被陷害了！」輪到他送禮時，他先是語帶神秘地說，「我就說，籃籃我知道妳喜歡大谷翔平，那妳這邊有展示櫃可以放最喜歡的東西，所以我今天精心準備了一顆……」，就在大家準備尖叫的時候，他拿出了自己的簽名球。

▲▼阿翔在旁邊看了很不安。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



阿翔連忙解釋自己也是明星棒球隊的一員，但也無奈地說：「不是說不用帶嗎？大家帶得太認真了！」

▲▼阿翔送的是自己簽名的棒球。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

