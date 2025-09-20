「瀨戶環奈毛髮卡」飆321萬！台灣收藏家搶下　AV達人：人氣恐怖

▲瀨戶環奈擁有亮眼外型與傲人J級上圍。 （圖／翻攝X／kanna_seto0510）

記者陳致平／綜合報導

日本AV新人女優瀬戸環奈出道即巔峰，憑藉火辣身材被封為「千年一遇J級神乳」，大剌剌又可愛的反差萌個性廣受好評，深得台灣粉絲喜愛。近日，瀬戸環奈發售一款限量女優卡，其中極為稀有的「DNA首號卡」也在拍賣市場創下驚人天價，得標價格為321萬日圓（約台幣69萬元），就連AV達人一劍浣春秋也忍不住喊出，人氣真的太恐怖！

▲8月30號發售的Juicy honey Plus #27， ４位女優包含瀬戸環奈、美乃雀、希島愛理、本庄鈴，以兔女郎為主題。（圖／翻攝自X） 。

知名AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄指出，女優卡市場是一塊有趣的領域，除了滿足粉絲收藏樂趣，也因限量發售而具備投資價值，由於廠商都是以限量的方式發售，人氣女優的卡片往往一上架就秒殺，一卡難求。而在8月底發行的4位女優卡系列中，最受矚目的正是今年最強新人瀨戶環奈，其中拍出天價的就是限量10張的瀬戸環奈「DNA卡」首號卡。

一劍浣春秋進一步解釋，這張DNA卡是附有女優毛髮的限量卡片，此次成交的首號卡更獨家包含親筆簽名與大頭貼，極其稀有。其珍稀性加上瀬戸環奈的超高人氣，讓競標價格一路飆升，最終由一位來自台灣的知名卡片收藏家，以創紀錄的 3,213,000日圓 得標。

▲AV女優瀨戶環奈發售女優毛髮卡，由一名台灣老司機砸下321萬日圓標下。（圖／翻攝自X） 。（圖／翻攝X／kanna_seto0510）

面對這個驚人數字，一劍浣春秋直呼「人氣真的太恐怖」，並透露這張天價卡片，即將在10月的澳門卡片展上公開亮相，讓更多收藏家和粉絲能親眼一睹它的風采。