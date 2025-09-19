Sandy主持途中驚覺「完全看不到螢幕」！檢查完傻眼：生完一直沒恢復

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她19日便在社群網站坦承，一個月前就驚覺「主持的時候完全看不到螢幕上的重要資訊」，連忙預約看眼科。

▲Sandy主持到一半驚覺看不到螢幕上的資訊。



Sandy透露前陣子突然發現眼鏡度數極度不足，進而影響到主持工作，加上有快要長針眼的感覺，於是「瑟瑟發抖中預約了看眼科」。結果一檢查才發現自懷孕以來，近視從125度加深到175度，「二胎生完一直沒有恢復」，如今竟已達225度。

▲Sandy生完二寶後視力不降反升。

醫生提醒若不考慮雷射，至少要配正確度數的眼鏡。於是，「當下立刻配了4副輕盈鏡架，還好度數還不深，一般鏡片即可，不然實在也是不小的開銷」，Sandy說道。

▲Sandy立刻配正確度數的眼鏡。



如今，Sandy更能體會到能看得清楚是件珍貴的事，「不然我時常錄影還要瞇眼睛才知道VCR到底在演什麼，更何況，我還有『看不到也會聽不到』的症頭，只戴125度到底在想什麼啦！」幽默自嘲之餘，也提醒大家要正視視力健康。