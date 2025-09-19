韓國首映引暴動！粉絲尖叫蓋過主持人　施柏宇感動喊：謝謝沒忘記我

記者蕭采薇／台北報導

繼《想見你》後，施柏宇再度帶著作品登上韓國大銀幕，《夏日最後的祕密》於韓國正式上映。距離上次到韓國工作已有一段時間，他笑說：「很久沒和大家見面，真的很怕大家忘記我！」首映當天粉絲熱情超乎想像，現場尖叫聲一波接一波，甚至蓋過主持人聲音。施柏宇感動的說：「謝謝大家，真的沒有忘記我。」

▲（左起）施柏宇、程予希和導演邱晧洲出席韓國《夏日最後的祕密》首映會，現場一片閃閃發亮的「星光海」。（圖／施柏宇工作室提供）

談起與韓國影迷的互動，施柏宇直呼「太難忘！」他透露自己收到了粉絲精心準備的BLACKPINK 的限量聯名週邊，讓他興奮到「想立刻拆開看是什麼」。更驚喜的是，粉絲們還自發要求合照，大家同時打開手機手電筒，現場瞬間變成閃閃發亮的「星光海」，浪漫氛圍宛如偶像劇，讓他直呼「比電影場景還要漂亮」。

他也感性分享：「韓國粉絲不只熱情，還很貼心，甚至有人用中文跟我告白，真的太暖心了！」為了回應支持，他特別準備了手機支架與鑰匙圈回贈，現場粉絲嗨翻天，互動熱烈又充滿溫度。而粉絲在首映會現場整齊大喊「柏宇是唯一選擇」，也令他滿滿感動。

▲韓國粉絲寵壞施柏宇！BLACKPINK應援禮浪漫爆棚。（圖／施柏宇工作室提供）

《夏日最後的祕密》讓施柏宇再次體會「初戀悸動」，談到代表角色，他說《想見你》莫俊傑的內斂、顏立堯的灑脫，都和自己有幾分相似，演起來格外容易投入。他也提到，如果有機會，他也很想詮釋個性上有大一點反差的角色：「真的不設限！只要劇本夠好，不管是醫生、警察，或是性格古怪的罪犯，都會很有挑戰性。」

▲施柏宇《夏日最後的祕密》首映當天粉絲熱情超乎想像，令他非常感動。（圖／施柏宇工作室提供）

至於這趟韓國行，他也親自分享了最感動的部分，「除了美食之外，當然就是和韓國觀眾見面！謝謝這次機會可以跟大家見面，馬上就會有繼續演出新作品的源源動力。」他更笑說自己每次到韓國一定會找機會品嚐美食，「很歡迎大家跟我在餐廳巧遇。」這回還親自煮起「馬鈴薯排骨湯」，一邊幫同事服務、一邊感謝團隊，連同事都笑說「這才是真男友力！」

▲施柏宇親自煮起「馬鈴薯排骨湯」幫同事服務展現「男友力」。（圖／施柏宇工作室提供）

被問到是否會說韓文，他也坦言：「基本的自我介紹跟一些日常用語沒問題，其實都是看韓劇學的。這次出發宣傳前有再特別做點功課，試著自己開個話題，但可能就只能起個頭（哈）。」最後，他也不忘再次向韓國觀眾推薦《夏日最後的祕密》：「希望大家可以用回到過去的心情來看，喚起學生時期的記憶，重新經歷那份純粹與熱愛，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」