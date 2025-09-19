ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿夫 林聖夫 Lulu 黃路梓茵 陳漢典 袁艾菲 Ryu Yuma

韓國首映引暴動！粉絲尖叫蓋過主持人　施柏宇感動喊：謝謝沒忘記我

記者蕭采薇／台北報導

繼《想見你》後，施柏宇再度帶著作品登上韓國大銀幕，《夏日最後的祕密》於韓國正式上映。距離上次到韓國工作已有一段時間，他笑說：「很久沒和大家見面，真的很怕大家忘記我！」首映當天粉絲熱情超乎想像，現場尖叫聲一波接一波，甚至蓋過主持人聲音。施柏宇感動的說：「謝謝大家，真的沒有忘記我。」

▲施柏宇《夏日最後的祕密》韓國首映粉絲應援禮！尖叫聲壓過主持人。（圖／施柏宇工作室提供）

▲（左起）施柏宇、程予希和導演邱晧洲出席韓國《夏日最後的祕密》首映會，現場一片閃閃發亮的「星光海」。（圖／施柏宇工作室提供）

談起與韓國影迷的互動，施柏宇直呼「太難忘！」他透露自己收到了粉絲精心準備的BLACKPINK 的限量聯名週邊，讓他興奮到「想立刻拆開看是什麼」。更驚喜的是，粉絲們還自發要求合照，大家同時打開手機手電筒，現場瞬間變成閃閃發亮的「星光海」，浪漫氛圍宛如偶像劇，讓他直呼「比電影場景還要漂亮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也感性分享：「韓國粉絲不只熱情，還很貼心，甚至有人用中文跟我告白，真的太暖心了！」為了回應支持，他特別準備了手機支架與鑰匙圈回贈，現場粉絲嗨翻天，互動熱烈又充滿溫度。而粉絲在首映會現場整齊大喊「柏宇是唯一選擇」，也令他滿滿感動。

▲施柏宇《夏日最後的祕密》韓國首映粉絲應援禮！尖叫聲壓過主持人。（圖／施柏宇工作室提供）

▲韓國粉絲寵壞施柏宇！BLACKPINK應援禮浪漫爆棚。（圖／施柏宇工作室提供）

《夏日最後的祕密》讓施柏宇再次體會「初戀悸動」，談到代表角色，他說《想見你》莫俊傑的內斂、顏立堯的灑脫，都和自己有幾分相似，演起來格外容易投入。他也提到，如果有機會，他也很想詮釋個性上有大一點反差的角色：「真的不設限！只要劇本夠好，不管是醫生、警察，或是性格古怪的罪犯，都會很有挑戰性。」

▲施柏宇《夏日最後的祕密》韓國首映粉絲應援禮！尖叫聲壓過主持人。（圖／施柏宇工作室提供）

▲施柏宇《夏日最後的祕密》首映當天粉絲熱情超乎想像，令他非常感動。（圖／施柏宇工作室提供）

至於這趟韓國行，他也親自分享了最感動的部分，「除了美食之外，當然就是和韓國觀眾見面！謝謝這次機會可以跟大家見面，馬上就會有繼續演出新作品的源源動力。」他更笑說自己每次到韓國一定會找機會品嚐美食，「很歡迎大家跟我在餐廳巧遇。」這回還親自煮起「馬鈴薯排骨湯」，一邊幫同事服務、一邊感謝團隊，連同事都笑說「這才是真男友力！」

▲施柏宇《夏日最後的祕密》韓國首映粉絲應援禮！尖叫聲壓過主持人。（圖／施柏宇工作室提供）

▲施柏宇親自煮起「馬鈴薯排骨湯」幫同事服務展現「男友力」。（圖／施柏宇工作室提供）

被問到是否會說韓文，他也坦言：「基本的自我介紹跟一些日常用語沒問題，其實都是看韓劇學的。這次出發宣傳前有再特別做點功課，試著自己開個話題，但可能就只能起個頭（哈）。」最後，他也不忘再次向韓國觀眾推薦《夏日最後的祕密》：「希望大家可以用回到過去的心情來看，喚起學生時期的記憶，重新經歷那份純粹與熱愛，說不定還能彌補當時的一些遺憾。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

夏日最後的祕密施柏宇程予希林子閎

推薦閱讀

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

21小時前

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

10小時前

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

10小時前

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

13小時前

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

12小時前

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

20小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

9/17 23:18

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

2小時前

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

12小時前

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

9/18 08:17

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

22小時前

熱門影音

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

星光歌手淪通緝犯！賣張學友假票涉詐欺　騙走百萬全還高利貸

7分鐘前10

2月大女兒坐汽座被質疑「用手抱不就好了」！劉雨柔怒：小孩命比你值錢

1小時前51

《731》剖腹產嬰兒是真的！導演「出借1x天大女兒」：道具娃不夠真

1小時前2

獨家／樂團男星「當過BTS保鑣」還和天團成員一起尿尿　超狂經歷曝

1小時前0

9月19日星座運勢／巨蟹座完成階段目標　天蠍感情開花

2小時前51

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

3小時前33

Sandy「代班8個月」無緣入圍金鐘！吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

3小時前36

小S回歸近了？　確定出席金鐘頒獎…知情人士揭她情緒狀態

3小時前43

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前31

韓國首映引暴動！粉絲尖叫蓋過主持人　施柏宇感動喊：謝謝沒忘記我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」
    21小時前
  2. 袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！
    10小時前2811
  3. 陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃
    10小時前18
  4. Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」
    13小時前63
  5. 男星身價上億擁13房產　爆離婚全給前妻
    12小時前244
  6. 大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」
    20小時前
  7. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    9/17 23:182215
  8. 于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」
    2小時前101
  9. 獨／鄭進一罹癌近況曝光　宣布停拍〈家後〉電影
    12小時前10
  10. 林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！
    9/18 08:17102
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合