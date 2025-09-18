王瞳短短2個月「暴瘦見骨」經期狂來15天！原因太心酸：頂多睡3hrs

▲王瞳今年初為艾叻沙餐廳開分店時出席，身形是標準體態。



圖文／鏡週刊

王瞳近期蠟燭兩頭燒，拍8點檔挑戰打戲，回家又要照顧16歲老狗哈嚕，兩個月下來，163公分的她，體重降到43公斤新低，瘦成皮包骨，也因內分泌失調經期大亂，一個月來超過15天，苦不堪言。

王瞳參與八點檔電視劇拍攝超過25年，長年作息不正常，造成內分泌失調，她為此所苦超過10年，經過中醫治療後，病況算有控制，但最近因戲分吃重，且家中老狗狀況惡化，她無暇回診，只是缺席兩個月就醫，身體狀況馬上急速變化，螢幕中明顯瘦骨嶙峋，接近紙片人體態。

▲王瞳與10年前領養的瑪爾濟斯犬哈嚕相依為命。



愛犬年邁 半夜轉圈圈

其實拍戲生活王瞳已習以為常，主要是愛犬哈嚕已高齡16歲，需要悉心看顧。10年前在陳珮騏引薦下，王瞳於中途之家領養了即將被安樂死的瑪爾濟斯犬哈嚕，牠曾遭虐待，又多次被拋棄，還得過犬瘟、嘴巴潰爛，經過口腔重建手術後，王瞳和艾成一起把牠照顧得十分妥貼。

▲王瞳（前中）和宮美樂（前左）日前上《娛樂超skr》嘗美食，但她私下胃口不好。（民視提供）



哈嚕如今因衰老，不但失聰，心臟和腎臟也嚴重衰竭，必須兩天一次到醫院補水打點滴，而每天早上要餵食，並服用心臟藥、點眼藥水，需要花時間和耐性，就像在照護長輩。

▲王瞳閒不下來，有空檔會錄Podcast分享經歷。（翻攝自王瞳IG）



白天的例行照護都是小事，重點是哈嚕年邁，生理時鐘大亂，三天兩頭半夜醒來，會低聲把王瞳喚醒，接著在客廳焦慮轉圈圈，想要上大號，有時候牠轉到王瞳睡著，仔細一看，哈嚕排泄完也把便便吃掉了，如此日復一日，這也是王瞳無法一覺到天亮的原因。

翻車爆破 紅火蟻咬傷

近期王瞳最長睡眠時間頂多只有三小時，都是斷斷續續，人狗都相當辛苦。她去年才歷經家中老狗酷奇過完19歲生日後一週就因胰臟炎猝逝，讓她難捨很心痛，因此對哈嚕更是小心翼翼呵護。

▲王瞳（左）在近日8點檔《好運來》的模樣兩頰明顯瘦削，同劇曾子益（右）也因壓力過大長皮蛇。



王瞳前陣子在民視八點檔《好運來》化身女打仔，戲裡配合黃文星在大魔王曾子益身邊臥底，最後一場決裂高潮戲，在山區被推下車後，車子滾下山爆炸，而滾下車的戲她親自上場，塵土飛揚全打在她臉上，她也因在荒郊野外遭紅火蟻咬傷，長了水泡，紅腫奇癢無比，一週後都還未痊癒。

▲王瞳在山區拍戲時遭紅火蟻鑽褲子叮咬，長出水泡一週後仍紅腫難消。（王瞳提供）



談到拍戲這些拚搏的印記，王瞳說：「很開心終於一償夙願，挑戰動作戲，過去多是演傻白甜角色，沒有機會嘗試，這次真的很過癮！」而且劇組保護措施很好，大家都安全下莊。



