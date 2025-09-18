串流收視週榜／全智賢《暴風圈》太強！4新播韓劇看點…台人追起宮鬥短劇

記者陳芊秀／綜合報導

台灣9月各家串流平台出現了韓劇霸榜的現象！全智賢、姜棟元主演的《暴風圈》，在Disney+一開播就在多個國家地區登上排行第一；高賢廷主演的《家母螳螂》改編自法國影集；《暴君的廚師》已經連續3週台灣Netflix第一。以下4部韓劇各有看點，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

家母螳螂（螳螂）

▲《家母螳螂》改編自法國影集。（圖／翻攝自韓網）

《家母螳螂》改編自2017年的法國同名影集，描述連環殺人犯「螳螂」下手的對象，皆是曾對女性與兒童施暴的惡人，後來被捕入獄，直到世間出現模仿犯，女主角僅願意與擔任警察的兒子對話，開始協助警方破案。該劇在南韓開播後收視穩定，最新一週登上Netflix台灣週排行第4名，friDay影音第5名。

暴風圈

▲《暴風圈》一開播就空降Disney+台灣冠軍。（圖／翻攝自韓網）

《暴風圈》是諜報愛情劇，全智賢飾演外交官，在丈夫身亡後決定參選總統，為的是揭開暗殺事件的幕後黑手，姜棟元飾演神秘探員，奉命保護參選總統的她。該劇播出前宣傳手法相當特別，一對男女在餐廳外吵架轟動網路，事後揭曉是劇集宣傳，話題滿滿，根據Flixpatrol統計，本劇在台灣Disney+上線後已經連續6天第一名。

金子般我的明星

▲《金子般我的明星》描述大明星穿越。（圖／翻攝自韓網）

《金子般我的明星》由嚴正化搭檔宋承憲主演，描述一個超人氣女明星，意外穿越到25年後的世界，遇見重案組警察，兩人的人生就此有了交集。劇集在friDay影音播出後已經連續4週平台第2名。

行騙天下KR

▲《行騙天下KR》翻拍日劇。（圖／翻攝自韓網）

《行騙天下KR》改編自日本知名編劇於2018年的日劇《信用詐師JP》，由收視女王朴敏英主演，以最強騙術向惡人復仇的故事。開播首週Hami Video平台第3名，最新一週再度上升至第2名，也是平台戲劇類收視冠軍。

短劇收視力

直式短劇在台灣串流平台的收視力也逐漸追上橫式長劇了。iQIYI的短劇榜，顯示出台灣觀眾喜歡愛情題材與古裝宮鬥劇，第一名是虐戀短劇《他野》緊追在後的則是穿越喜劇《成何體統》，與主打大女主宮鬥復仇的《胭脂刃》。LINE TV則是首度有2部直式短劇進熱門前10名，一部是霸道總裁愛情《千億總裁向我求婚了》、一部是古裝宮鬥《皇妃升職記》。儘管大陸長劇因審查受限禁拍宮鬥劇，短劇則是給了宮鬥劇新舞台，台灣觀眾也多了追劇新選擇。



【台灣9串流平台收視】

Disney+／《暴風圈》連續6日收視第一

▲Disney+收視冠軍《暴風圈》、第2名《十二使者》。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／《金子般我的明星》霸榜4週第2

▲friDay影音週榜（9/8-9/14）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《行騙天下KR》升至第2

▲Hami Video收視週榜（9/8-9/14）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《與晉長安》霸榜冠軍&宮鬥短劇夯

▲iQIYI收視週榜（9/8-9/14）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（9/8-9/14）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／動畫《膽大黨》第3

▲KKTV收視週榜（9/8-9/14）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／2直式短劇首度進前10

▲LINE TV收視週榜（9/8-9/14）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》霸榜6週

▲MyVideo收視週榜（9/8-9/14）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《家母螳螂》首進榜第4名

▲Netflix收視週榜（9/8-9/14）。（圖／Netflix提供）

公視+／《海中沉睡的鑽石》第3

▲公視+收視週榜（9/8-9/14）。（圖／公視+提供）