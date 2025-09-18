大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

記者潘慧中／綜合報導

林秀琴最近上《11點熱吵店》回憶起部落趣聞，她笑說，「在部落不能有那種廂型車或是白色的（車）」，原因其實和喪事有關，還曾因此鬧了一場烏龍。

▲林秀琴表示不能隨便開廂型車進部落。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



林秀琴透露某次過年時，有一位知名女歌手來部落遊玩，「她就坐保母車來這樣子」，她則跟老公就去鎮上買酒，並且購入一些晚上要烤肉的東西，未料同一時間發生了一起烏龍。

▲未料這位大咖女歌手搭的就是很大台的保母車。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



一般來說，若有病人想在家裡斷氣，救護車通常都不會發出鳴聲，而是靜靜地送病人回家，也因此部落裡的人看到大台車，都會聯想到是否有人已危在旦夕。

因此，當部落的人看到該女歌手搭乘大台保母車，緩緩從山下開上來、轉進入口時，「本來還在唱卡拉OK的，全部都收起來了，大家準備要哭了，以為發生什麼事」，林秀琴說道。

▲鄰居本來要哭了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



沒想到保母車門一打開，「是戴愛玲！」部落裡的民眾雖然頓時超吃驚，但下秒也鬆了口氣說「今天的救護車怎麼那麼大台」，林秀琴大笑還原當時場景，也成為令人難忘的年節回憶。

▲結果下車的是戴愛玲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）