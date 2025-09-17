直擊／朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給妳吃

記者吳睿慈／台北報導

南韓女神朴信惠接下台灣保養品代言，17日出席品牌發佈會，她親切地用中文打招呼「大家好，我是朴信惠」，有趣的是，活動主持人由阿Ken擔任，她這次來台也品嚐了排隊4小時的甜甜圈名店，恰好就是阿Ken經營的店，他受寵若驚笑喊：「妳直接跟我說，我可以親手做給妳吃。」全場笑出來。

▲朴信惠來台出席代言記者會。（圖／記者陳家豪攝）



朴信惠17日穿著一襲粉紅色筆挺西裝、頂著俏麗短髮甜美現身，主持人阿Ken妙語如珠不斷稱讚女神超美，還秀了一段朴信惠跳過的歌曲〈like JENNIE〉、〈Whiplash〉，逗得朴信惠大笑：「您跳得比我還好。」上次是為見面會而來，這次是代言，朴信惠表示：「這次以代言身份來到這裡，很想要快點來到台灣跟粉絲見面，這次接下代言再次訪台，我覺得很榮幸。」

▲朴信惠為戲維持短髮。（圖／記者陳家豪攝）



出道以來，朴信惠經常以長髮造型示人，但這次她剪成俐落短髮，「因為我最近在拍新作品，為了角色才剪成短髮，我是飾演20歲的入職菜鳥，要有青春活力的形象」，阿Ken大讚：「要演20歲對妳來說太難了吧！妳才16歲。」朴信惠笑到開花道謝。

朴信惠現場分享女神保養小秘訣，「我會努力多喝點水，在睡覺前一定會吃膠原蛋白跟維他命C還有使用具有玻尿酸的精華液、保水產品」，飲食方面沒有特別忌口，她說「我不是很嚴格管理飲食的人，我喜歡吃好吃的東西，但是在運動上我會努力運動，韓國有句俗語是『美味的食物就是零熱量』。」

▲朴信惠來台朝聖甜甜圈名店排4hrs，阿Ken驚呆「我做給妳吃」。（圖／記者陳家豪攝）



朴信惠對於飲食不忌口，進一步分享：「今天早上我還吃了甜甜圈配咖啡，聽說那個甜甜圈是工作人員排隊4小時才買到。」阿Ken則幽默回答：「你直接跟我說，我可以親手做給你吃！」他更發揮創意問品牌：「也可以發明膠原蛋白胜肽甜甜圈？」全場笑翻。

▲朴信惠接下台灣代言。（圖／記者陳家豪攝）



不僅如此，朴信惠2022年結婚晉升為新身份，記者會上還不忘放閃家人，「對我來說內部保養，就是要跟家人常常在一起，跟家人相處非常幸福，相處期間分泌多巴胺會有幸福感，內在就會變得更健康。」她親自體驗產品，「來到台灣以前，我也有吃雙膠原蛋白胜肽飲，可以搭配膠原蛋白跟美顏錠，吃起來方便，我因為工作很常熬夜，吃完減輕疲勞感可以維持很好的狀態。」