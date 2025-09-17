LIVE／韓流女神來了！朴信惠接台灣代言　《ETtoday》全程直播

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員朴信惠以童星出道，她演過許多經典戲劇包含《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》等，婚後演出《來自地獄的法官》一樣口碑不斷，她近日接下台灣醫美品牌DR.WU全新美妍保健系列品牌大使，17日預計在台舉辦記者會，《ETtoday》預計全程直播活動，讓粉絲一睹女神風采。

▲朴信惠接下台灣代言，16日提早抵台。（圖／翻攝自朴信惠IG）



朴信惠2022年嫁給演員崔泰俊，夫妻倆育有一子，她保養得非常好，絕美形象完全看不出來是有孩子的媽媽，超級逆齡。而她近日首度接下跨海代言，成為DR.WU全新「喝的膠原保養」美妍保健系列大使，可見魅力超強。

▼▲朴信惠相隔4個月迅速再訪台灣。（圖／翻攝自朴信惠IG）



朴信惠代言記者會預計在17日下午13點半盛大舉辦，《ETtoday》預計準時開啟直播，讓粉絲隔空也能零時差參與盛會。

事實上，朴信惠5月才剛來台灣參加見面會，當時在活動上大跳〈like JENNIE〉，粉絲還沈浸在當時的歡樂氣氛中，她迅速在4個月內再度訪台，這次以代言人身份與觀眾見面，再展女神魅力。