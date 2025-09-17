范姜彥豐「身邊突冒神秘女伴」！同行帶女兒看診　一路陪回家全被拍

圖文／CTWANT

范姜彥豐與粿粿結婚三年，婚後育有一女「粿醬」，兩人過去時常透過社群平台分享家庭日常，展現出幸福溫馨的一家三口形象。7月底卻傳出婚變消息，雙方至今未對外正式回應。時報周刊CTWANT8月時曾直擊粿粿疑似已搬入新居，並獨自為女兒慶生，令婚變傳言更增加真實性。近日，本刊又目擊范姜彥豐的「帶娃日常」，不過他身旁多了一位神秘女子，協助他照顧粿醬。

9月3日傍晚，粿醬照常搭乘幼兒園的娃娃車返家，但車輛抵達後卻遲遲未見家人前來接應。約莫7分鐘後，一輛黑色保時捷四門轎跑車駛抵，駕駛正是范姜彥豐，他已將原本的白色特斯拉換成市價更高的保時捷。

姍姍來遲的范姜接走粿醬，與車上的老師道別後，父女倆並未直接返家，而是驅車展開一連串採買行程：先是領取包裹，接著前往麵店外帶晚餐，等待期間又到附近超市購買葡萄及一手疑似啤酒的罐裝飲料。約於晚間7點返家，車輛駛入住家社區的地下停車場。

原以為父女倆是結束一天行程返家享受親子時光，未料晚間近10點，范姜的保時捷竟再次駛出停車場，並在社區周邊道路緩慢行駛、反覆迴轉，行車軌跡顯得異常謹慎，似乎正在觀察周邊環境或進行某種測試。這段詭異的行徑不免引發聯想，是否另有隱秘行程？而此時的粿醬是否隨行車內則不得而知。

▲約莫晚上10點，范姜的保時捷再度駛出停車場，但他行跡詭異，令人困惑。（圖／CTWANT提供）

事實上，對於范姜彥豐行車軌跡的謹慎舉動，本刊不感意外。就在前一天2日傍晚，粿醬搭乘娃娃車返家，范姜彥豐同樣駕駛保時捷從外返回，接女兒後先行回住處放置物品，隨即再度開車外出。

晚間約6點半，范姜牽著粿醬前往一家耳鼻喉科診所，與一名戴黑色帽子的女子會合。該女子戴著口罩且帽緣壓低，不知是否刻意遮掩身分，但從身形與穿著看得出並不是粿粿本人。

▲本月2日傍晚，范姜牽著粿醬前往一家耳鼻喉科診所，一位戴著黑帽的女子則在門口等候兩人。（圖／CTWANT提供）

三人一同入內等候看診，期間范姜到櫃台掛號，女子則陪伴粿醬，手機中疑似早已安裝適合兒童使用的遊戲App。她不時輕撫粿醬頭髮、在對方咳嗽時輕拍背部，舉止自然，顯見兩人並不陌生。看診結束後，范姜前往取車，女子則繼續陪伴粿醬。過程中可見，粿醬對該女子也非常信賴，即便爸爸暫時離開，也能安心接受她的照料。

▲在范姜掛號期間，女子與粿醬互動十分熱絡，看起來兩人相當熟悉彼此。（圖／CTWANT提供）

晚間7點44分，天空飄著小雨，范姜駛車返回診所門口臨停，撐著傘到騎樓接應等候的粿醬和黑帽女，因後座車門無法從外開啟，他將傘交給女子後小跑至駕駛座解鎖，女子則蹲身撐傘陪伴粿醬。范姜將女兒抱上車後，疑似在調整安全座椅時，女子還會幫父女倆撐傘，隨後才從後座另一側上車。兩人默契十足，令人好奇女方身分為何。

▲看完醫生，范姜先一步去開車，黑帽女則抱起粿醬在門口等候。（圖／CTWANT提供）

▲范姜將愛女安置在後座時，黑帽女貼心幫忙撐傘，避免父女倆被雨淋。（圖／CTWANT提供）

▲黑帽女等到粿醬坐好，才繞到另一側上了後座。（圖／CTWANT提供）

晚間8點左右，車輛返回住家停車場。但約10分鐘後，范姜又獨自駕車外出購買晚餐。從內容看出為兩人份便當及手搖飲，另有一份超商微波食品及一小包應是給粿醬的小餅乾。採買完畢後，他立即返回住處。直到晚間11點出頭，黑帽女才從大門走出，手中拿著稍早購買的手搖飲，隨即搭乘計程車離開，前往南港區某住宅大樓。

▲三人返家後，范姜獨自開車出來採買晚餐、手搖飲。（圖／CTWANT提供）

▲時間來到晚間11點，黑帽女離開范姜的公寓，獨自搭乘計程車離開。（圖／CTWANT提供）

此外，范姜與粿粿目前疑似採取「一人一周」輪流照顧粿醬的安排。11日，范姜在社群限時動態發文：「好久沒打球了。」似乎也暗示著本周並非他負責照顧孩子的時間。

