ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！
LINE「13款免費貼圖」限時下載
全恩菲揭工作困境：為什麼這麼艱難？
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王柏傑 謝欣穎 于朦朧 鄭中基 勞勃瑞福 湯宇 蕾菈 全恩菲

范姜彥豐「身邊突冒神秘女伴」！同行帶女兒看診　一路陪回家全被拍

圖文／CTWANT

范姜彥豐與粿粿結婚三年，婚後育有一女「粿醬」，兩人過去時常透過社群平台分享家庭日常，展現出幸福溫馨的一家三口形象。7月底卻傳出婚變消息，雙方至今未對外正式回應。時報周刊CTWANT8月時曾直擊粿粿疑似已搬入新居，並獨自為女兒慶生，令婚變傳言更增加真實性。近日，本刊又目擊范姜彥豐的「帶娃日常」，不過他身旁多了一位神秘女子，協助他照顧粿醬。

9月3日傍晚，粿醬照常搭乘幼兒園的娃娃車返家，但車輛抵達後卻遲遲未見家人前來接應。約莫7分鐘後，一輛黑色保時捷四門轎跑車駛抵，駕駛正是范姜彥豐，他已將原本的白色特斯拉換成市價更高的保時捷。

姍姍來遲的范姜接走粿醬，與車上的老師道別後，父女倆並未直接返家，而是驅車展開一連串採買行程：先是領取包裹，接著前往麵店外帶晚餐，等待期間又到附近超市購買葡萄及一手疑似啤酒的罐裝飲料。約於晚間7點返家，車輛駛入住家社區的地下停車場。

原以為父女倆是結束一天行程返家享受親子時光，未料晚間近10點，范姜的保時捷竟再次駛出停車場，並在社區周邊道路緩慢行駛、反覆迴轉，行車軌跡顯得異常謹慎，似乎正在觀察周邊環境或進行某種測試。這段詭異的行徑不免引發聯想，是否另有隱秘行程？而此時的粿醬是否隨行車內則不得而知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

約莫晚上10點，范姜的保時捷再度駛出停車場，但他行跡詭異，令人困惑。（圖／本刊攝影組）

▲約莫晚上10點，范姜的保時捷再度駛出停車場，但他行跡詭異，令人困惑。（圖／CTWANT提供）

事實上，對於范姜彥豐行車軌跡的謹慎舉動，本刊不感意外。就在前一天2日傍晚，粿醬搭乘娃娃車返家，范姜彥豐同樣駕駛保時捷從外返回，接女兒後先行回住處放置物品，隨即再度開車外出。

晚間約6點半，范姜牽著粿醬前往一家耳鼻喉科診所，與一名戴黑色帽子的女子會合。該女子戴著口罩且帽緣壓低，不知是否刻意遮掩身分，但從身形與穿著看得出並不是粿粿本人。

本月2日傍晚，范姜牽著粿醬前往一家耳鼻喉科診所，一位戴著黑帽的女子則在門口等候兩人。（圖／本刊攝影組）

▲本月2日傍晚，范姜牽著粿醬前往一家耳鼻喉科診所，一位戴著黑帽的女子則在門口等候兩人。（圖／CTWANT提供）

三人一同入內等候看診，期間范姜到櫃台掛號，女子則陪伴粿醬，手機中疑似早已安裝適合兒童使用的遊戲App。她不時輕撫粿醬頭髮、在對方咳嗽時輕拍背部，舉止自然，顯見兩人並不陌生。看診結束後，范姜前往取車，女子則繼續陪伴粿醬。過程中可見，粿醬對該女子也非常信賴，即便爸爸暫時離開，也能安心接受她的照料。

在范姜掛號期間，女子與粿醬互動十分熱絡，看起來兩人相當熟悉彼此。（圖／本刊攝影組）

▲在范姜掛號期間，女子與粿醬互動十分熱絡，看起來兩人相當熟悉彼此。（圖／CTWANT提供）

晚間7點44分，天空飄著小雨，范姜駛車返回診所門口臨停，撐著傘到騎樓接應等候的粿醬和黑帽女，因後座車門無法從外開啟，他將傘交給女子後小跑至駕駛座解鎖，女子則蹲身撐傘陪伴粿醬。范姜將女兒抱上車後，疑似在調整安全座椅時，女子還會幫父女倆撐傘，隨後才從後座另一側上車。兩人默契十足，令人好奇女方身分為何。

看完醫生，范姜先一步去開車，黑帽女則抱起粿醬在門口等候。（圖／本刊攝影組）

▲看完醫生，范姜先一步去開車，黑帽女則抱起粿醬在門口等候。（圖／CTWANT提供）

范姜將愛女安置在後座時，黑帽女貼心幫忙撐傘，避免父女倆被雨淋。（圖／本刊攝影組）

▲范姜將愛女安置在後座時，黑帽女貼心幫忙撐傘，避免父女倆被雨淋。（圖／CTWANT提供）

黑帽女等到粿醬坐好，才繞到另一側上了後座。（圖／本刊攝影組）

▲黑帽女等到粿醬坐好，才繞到另一側上了後座。（圖／CTWANT提供）

晚間8點左右，車輛返回住家停車場。但約10分鐘後，范姜又獨自駕車外出購買晚餐。從內容看出為兩人份便當及手搖飲，另有一份超商微波食品及一小包應是給粿醬的小餅乾。採買完畢後，他立即返回住處。直到晚間11點出頭，黑帽女才從大門走出，手中拿著稍早購買的手搖飲，隨即搭乘計程車離開，前往南港區某住宅大樓。

三人返家後，范姜獨自開車出來採買晚餐、手搖飲。（圖／本刊攝影組）

▲三人返家後，范姜獨自開車出來採買晚餐、手搖飲。（圖／CTWANT提供）

時間來到晚間11點，黑帽女離開范姜的公寓，獨自搭乘計程車離開。（圖／本刊攝影組）

▲時間來到晚間11點，黑帽女離開范姜的公寓，獨自搭乘計程車離開。（圖／CTWANT提供）

此外，范姜與粿粿目前疑似採取「一人一周」輪流照顧粿醬的安排。11日，范姜在社群限時動態發文：「好久沒打球了。」似乎也暗示著本周並非他負責照顧孩子的時間。

延伸閱讀
帶娃日常2／范姜彥豐帶愛女看診　女伴同行照料一路到家
獨家／吳姍儒救火《一字千金》卻傳收攤　接手節目皆劃下句點成巧合
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王范姜彥豐粿粿

推薦閱讀

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

3小時前

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

13小時前

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

1小時前

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

3小時前

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

3小時前

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

9/15 14:21

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

13小時前

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

2小時前

鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

鄭中基狂操6個月！爆食吃胖13.5kg　「胸圍爆增到48吋」崩潰喊：鐵塊拉不動

11小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

1小時前

李國毅帶兒游泳「男生沒關係啦」差別對待　愷樂笑翻：奶奶不能看到

李國毅帶兒游泳「男生沒關係啦」差別對待　愷樂笑翻：奶奶不能看到

7/22 21:53

全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

全恩菲駁換三次公司！　痛揭工作困境：為什麼路變這麼艱難？

12小時前

熱門影音

周杰倫幫媽慶生

周杰倫幫媽慶生
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練

蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！

張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前20

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

24分鐘前0

鹿晗關曉彤爆分手！8年生日祝福「首度中斷」　13個月零同框

32分鐘前1

小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

33分鐘前30

于朦朧墜樓亡！　孫德榮爆「高層壓下真相」：太離奇到底在怕什麽

1小時前1

女童偷丟蘿蔔糕！曾雅蘭目擊「再見大人1舉動」：不能只看單方面

1小時前20

日女偶像15歲起「遭老闆潛規則」5年！逼拍不雅照　惡狼長相曝

1小時前4

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

1小時前3

范姜彥豐「身邊突冒神秘女伴」！同行帶女兒看診　一路陪回家全被拍

1小時前34

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

2小時前0

朴炯植《十二使者》驚傳天價片酬「遭韓網嘲諷」　經紀公司忍不住出面

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王柏傑被分手超錯愕！
    3小時前49
  2. 快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因
    13小時前2822
  3. 作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌
    1小時前64
  4. Sandy救火《一字千金》爆收攤！
    3小時前5
  5. 謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」
    3小時前6
  6. 瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？
    9/15 14:21101
  7. 湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼
    13小時前143
  8. 設局害PEETA從男神淪嫌疑犯！前妻Alisa吐真相
    2小時前43
  9. 鄭中基操肌！胸圍爆增到48吋
    11小時前62
  10. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    1小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合