林吟蔚靠AI圖重逢安迪　曬父女摟肩照：一定會再遇見

記者王靖淳／綜合報導

歌手林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，今（16）日她發文曬出一張照片，透露自己利用AI合成父女倆的合照，並在文中表達對父親的思念，貼文及照片曝光後，讓不少人為之鼻酸。

▲▼林吟蔚。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

▲林吟蔚靠AI重逢安迪。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

透過林吟蔚分享的合照可見到，她身穿一件黑白配色的針織上衣，頭上戴著同色系髮箍，妝容相當精緻，靜靜地被父親摟著，呈現出小鳥依人的姿態，同時不忘對鏡頭露出微笑。一旁的安迪則穿著米色的羽絨外套與黑色高領毛衣，一手摟著女兒的肩膀，並對鏡頭做出張大嘴巴的誇張鬼臉。

林吟蔚在文中坦言，這張AI合成圖，圓了她能和爸爸合照的夢，同時也感性表示：「我深信…有天一定會再遇見的」，字裡行間，滿是對父親思念。緊接著，林吟蔚向在天上的父親許下溫柔的承諾，她表示，自己與家人會繼續秉持著他的勇敢和堅持精神，並帶著這份力量，衝破每道關卡、享受每個當下。

▲▼林吟蔚。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

▲林吟蔚。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）

此外，林吟蔚也罕見地吐露身為星二代的壓力與辛酸，「雖然當星二代很辛苦」，但她也以極為正向的態度，將這份壓力視為是「我的靈魂，這輩子選擇要來挑戰的」課題。她認為，無論人生會遇到何種挑戰，只要心中有愛，就能夠迎刃而解，「只要有愛，肯定能破解所有難關的！」

