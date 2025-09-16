湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

記者王靖淳／綜合報導

DJ湯宇和網紅蕾菈在本月2日宣布和平離婚，消息一出立刻震驚各界，沒想到時隔不到半個月，男方今（16）日透過社群發文，透露自己出國時帶成對方的護照，讓他當場忍不住笑了出來。

▲蕾菈、湯宇2日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

湯宇前往日本旅遊，不料，當他到了機場準備出關時，才發現自己竟帶錯了護照。他崩潰地在社群發文，詢問大家：「出國護照帶到別人的是怎樣的體驗」，同時與還原自己當下的心境：「拿出護照後發現！喂這個照片是誰～。」

湯宇在文中特別感謝蕾菈的幫忙，「還好神隊友助攻讓我還是順利抵達北海道了」，字裡行間滿是對前妻的感激，也讓外界看見，兩人雖然已結束婚姻關係，卻依舊維持著如同家人、夥伴般的友好互動。

▲蕾菈轉發湯宇IG貼文。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）

湯宇的貼文曝光後，蕾菈也隨即現身留言區，又好氣又好笑地表示，對方在出門前嘴巴不斷唸著護照、錢包，但最後還是帶錯本。然而，在這起事件中，最讓蕾菈感到崩潰的，並非護照被帶錯，而是湯宇竟將她的醜照公開，「你護照帶錯不打緊，發我護照醜照這不太行吧」，並透露那張照片，是她20歲時拍的，當時的臉超圓，讓她完全不想回憶。