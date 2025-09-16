「台灣第一女優」自爆實戰3韓男！　打臉亞洲最小羞曝尺寸：超愛

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢最近前往韓國旅遊，並透過Threads發布了一篇旅遊心得，同時也大方分享韓國男生的尺寸，以及害羞透露過往與對方的實戰經驗：「 床下溫柔體貼細心，床上狂野派，超愛，所以我對他們外界傳言亞洲最小這件事very問號，看來是我太幸運。」貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

吳夢夢直言，自己已來過首爾超過20次，但這次的旅遊體驗，依舊讓她覺得偏無聊。她解釋，除了帥哥美女與醫美之外，韓國對她而言，其實不太友善。她不僅抱怨「路邊賣的衣服我也塞不下」，更大嘆自己「完全不吃辣」，導致許多道地的美食，都無緣品嚐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢曝實戰韓男經驗。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

接著吳夢夢突然話鋒一轉，大方分享她的韓男經驗人數只有3個，甚至更毫不避諱地公布3位對象的尺寸，並表示3人都在15至17cm，同時也坦言自己對於外界盛傳，韓國男性是亞洲最小這件事，感到非常懷疑。值得一提的是，吳夢夢不但對尺寸，給出實際的數據佐證，更進一步對3位對象的「床品」，給予極高評價：「床下溫柔體貼細心，床上狂野派，超愛。」