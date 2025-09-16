《不熙娣》靈感來自大S！小S為姊復出「背後原因曝」　入圍金鐘S媽發聲

記者孟育民／台北報導

小S、派翠克以《小姐不熙娣》入圍60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，小S第一時間感性地說，「很感動，很想打給我姊跟她說這個好消息。」更證實將出席典禮，也是她自大S離世後首現身在公開場合。對此，S媽也感謝大家支持，做出回應，「希望熙娣可以得獎，等於是姊妹的共同節目一樣，我會以姊妹為榮，謝謝您。」

▲S媽以兩姊妹為榮。（圖／翻攝自小S臉書）

事實上，當小S面臨演藝事業低谷時，總是大S鼓勵她，才會陸續主持《熙娣想聊》、《小姐不熙娣》。小S去年以《小姐不熙娣》入圍金鐘時，就感謝大S鼓勵她不要假裝自己不想當明星，即便最後與獎項擦身而過，想感謝的人依舊還是大S，姊姊如同她工作的動力來源，成為她最堅強的後盾，可以盡情在外綻放光芒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前B2更透露《小姐不熙娣》是由大S命名，當時大S跟他說「B2，我想到節目名稱了！她叫熙娣，我們來取一個叫什麼不熙娣，就是諧音不吸地，代表現代女生還是可以有自己的想法，不是結婚了只能掃地帶孩子。」如今節目入圍金鐘獎，想必對小S而言格外有意義。

▲《小姐不熙娣》是由大S發想。（圖／翻攝自IG／asosbarbiedee）

小S也證實會出席金鐘獎，「因爲這個節目是我姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的，所以不管有沒有得獎，就算只是坐在那邊，我都想讓大家想起來，我姊姊曾經是這麼鼓勵我，跟這麼有創意，所以我會去。」

小S雖然無限期停工中，但她在今年4月就曾說，「我姊姊離世，對我如同天崩地裂，我每天都在想念她，為她寫歌，也在想何時能夠振作起來開始工作，因為我知道我姊希望我能珍惜自己還能工作，所以這是我每天所做所想！」