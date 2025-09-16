ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋芸樺、蔡凡熙現身信義區打工
明晚變天「連4天雨炸全台」
朴寶劍親自抓黃牛
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小鬼 KID 亞亞 陳漢典 Lulu 蔡尚樺 劉力穎 吳姍儒

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

圖文／CTWANT

過去以知性才女形象在演藝圈走跳的范瑋琪，自從2020年「狗官事件」後人氣一落千丈，原本要東山再起於北流舉辦「我們之間的事」演唱會，老公黑人陳建州卻爆出性騷擾醜聞，在外界的壓力下她只好取消演出。目前范瑋琪將巡演地點轉至大陸，不過原定在9月13日於遼寧鞍山舉辦的場次，卻疑似因票房不佳宣布延期。

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

范瑋琪從去年開始用心耕耘大陸市場，先是參加拼盤演唱會，又舉辦記者會宣布「我們之間的事」巡演再次啟動，她還因為「近鄉情怯」而一度哽咽，今年也參加陸綜《歌手2025》，不過她的表現差強人意，翻車現場更是掀起熱議。而「我們之間的事」巡演3月起從上海起跑，陸續在不少城市插旗，佛山場更找來潘瑋柏當嘉賓，兩人合唱〈不得不愛〉，獲得滿高的話題度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這套巡演原本9月13日會來到遼寧鞍山，地點為鞍山奧體中心體育場，最多能夠容納4.5萬人，算是大巨蛋等級的場館，觀察大陸賣票網站上的「想看人數」，顯示有32643人想看這場演出，網路上還出現消息稱會邀請金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，各種誘因加起來上座率8成應該不是問題，但主辦單位卻在8月底宣布演出延期，雖然說是「延期」，但究竟會延到何時未可知，讓已經買票的觀眾相當錯愕。

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

在延期公告中，主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求，不能完全保證最佳表演效果，為了保障觀眾的觀演體驗，討論之後決定延期。但這個說法大家並不領情，有網友提到售票管道還未關閉時，就只有看台區最低價280元人民幣（約1200元新台幣）的票賣完，因此真正的原因應該是票房問題，其實這場演唱會的票價並不高，最貴的也只要880元人民幣（約3700元新台幣），照理來說對觀眾的負擔不高，可惜票房還是不佳。

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

今年范瑋琪有不少演出機會，不過表現不太理想，先前以補位歌手身分參加《歌手2025》，演唱自己的歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音、全開麥直播，結果她表現不佳聲音狂抖，得到第8名墊底淘汰，下台後在後台情緒崩潰大哭。雖然被淘汰，但節目舉行「返場歌手限時投票」，讓觀眾票選能敗部復活的歌手，結果范瑋琪的票數墊底，無緣回到節目。

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

而在邀請潘瑋柏當嘉賓的佛山場，兩人也談到關於《歌手2025》的話題，范瑋琪自嘲：「我最近對『抖』這個字很敏感！」並說：「唱了一萬遍〈最初的夢想〉，從來沒有一次抖過，但就是在那一天，有十幾億觀眾在看網路直播，你就抖了、就破了，這就是人生的無常。」潘瑋柏則安慰她歌手是人不是機器，還要全場觀眾用尖叫聲鼓勵她。可惜的是，當兩人合唱潘瑋柏與弦子的經典作品〈不得不愛〉，范瑋琪表現再度失常，不僅跟不上原唱弦子的Key，高音更一度遊走在破音邊緣，就連潘瑋柏也發現不對勁，好幾次頻頻望向她。

忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光

延伸閱讀
忍痛喊卡2／田馥甄疑因國安考量「萬里變埔里」　陳奕迅擔心詐騙取消泰國演出
有拜有保庇1／上任前先求神保佑　直擊李洋西裝革履現身行天宮虔誠祈福
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

10小時前

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

1小時前

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

9小時前

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

13小時前

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

9小時前

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

13小時前

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

10小時前

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

17小時前

台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

16小時前

被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

被前男友嫌髒！莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎：記不清幾次

7/30 00:25

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

1小時前

坂口健太郎爆劈腿「不去釜山影展了」！　臨時取消原因曝光

坂口健太郎爆劈腿「不去釜山影展了」！　臨時取消原因曝光

10小時前

熱門影音

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億

HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前1

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

54分鐘前0

9月16日星座運勢／水瓶事業愛情煥然一新　獅子衝出海外收穫幸福

1小時前0

Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！　客人見本尊當快遞小弟傻眼

1小時前2422

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

1小時前52

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

1小時前1

楊洋到消防局實習…戲拍到一半「警鈴大響」　目睹救援：挺不容易

9小時前104

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

9小時前106

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

10小時前1213

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

10小時前61

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友
    10小時前2413
  2. 范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！
    1小時前4216
  3. 亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了
    9小時前206
  4. 陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：不久跟我走真的
    13小時前226
  5. 連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐失落心聲
    9小時前204
  6. 正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　長文還原挨揍經過
    13小時前3010
  7. 派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」
    10小時前121
  8. 韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛
    17小時前202
  9. 台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」
    16小時前5217
  10. 莉莉艾倫曝遭「精神操控」還狂墮胎
    7/30 00:25
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合