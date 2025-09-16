范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

圖文／CTWANT

過去以知性才女形象在演藝圈走跳的范瑋琪，自從2020年「狗官事件」後人氣一落千丈，原本要東山再起於北流舉辦「我們之間的事」演唱會，老公黑人陳建州卻爆出性騷擾醜聞，在外界的壓力下她只好取消演出。目前范瑋琪將巡演地點轉至大陸，不過原定在9月13日於遼寧鞍山舉辦的場次，卻疑似因票房不佳宣布延期。

范瑋琪從去年開始用心耕耘大陸市場，先是參加拼盤演唱會，又舉辦記者會宣布「我們之間的事」巡演再次啟動，她還因為「近鄉情怯」而一度哽咽，今年也參加陸綜《歌手2025》，不過她的表現差強人意，翻車現場更是掀起熱議。而「我們之間的事」巡演3月起從上海起跑，陸續在不少城市插旗，佛山場更找來潘瑋柏當嘉賓，兩人合唱〈不得不愛〉，獲得滿高的話題度。

這套巡演原本9月13日會來到遼寧鞍山，地點為鞍山奧體中心體育場，最多能夠容納4.5萬人，算是大巨蛋等級的場館，觀察大陸賣票網站上的「想看人數」，顯示有32643人想看這場演出，網路上還出現消息稱會邀請金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，各種誘因加起來上座率8成應該不是問題，但主辦單位卻在8月底宣布演出延期，雖然說是「延期」，但究竟會延到何時未可知，讓已經買票的觀眾相當錯愕。

在延期公告中，主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求，不能完全保證最佳表演效果，為了保障觀眾的觀演體驗，討論之後決定延期。但這個說法大家並不領情，有網友提到售票管道還未關閉時，就只有看台區最低價280元人民幣（約1200元新台幣）的票賣完，因此真正的原因應該是票房問題，其實這場演唱會的票價並不高，最貴的也只要880元人民幣（約3700元新台幣），照理來說對觀眾的負擔不高，可惜票房還是不佳。

今年范瑋琪有不少演出機會，不過表現不太理想，先前以補位歌手身分參加《歌手2025》，演唱自己的歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音、全開麥直播，結果她表現不佳聲音狂抖，得到第8名墊底淘汰，下台後在後台情緒崩潰大哭。雖然被淘汰，但節目舉行「返場歌手限時投票」，讓觀眾票選能敗部復活的歌手，結果范瑋琪的票數墊底，無緣回到節目。

而在邀請潘瑋柏當嘉賓的佛山場，兩人也談到關於《歌手2025》的話題，范瑋琪自嘲：「我最近對『抖』這個字很敏感！」並說：「唱了一萬遍〈最初的夢想〉，從來沒有一次抖過，但就是在那一天，有十幾億觀眾在看網路直播，你就抖了、就破了，這就是人生的無常。」潘瑋柏則安慰她歌手是人不是機器，還要全場觀眾用尖叫聲鼓勵她。可惜的是，當兩人合唱潘瑋柏與弦子的經典作品〈不得不愛〉，范瑋琪表現再度失常，不僅跟不上原唱弦子的Key，高音更一度遊走在破音邊緣，就連潘瑋柏也發現不對勁，好幾次頻頻望向她。

