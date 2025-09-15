連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

記者王靖淳／綜合報導

第60屆金鐘獎入圍名單於今（15）日正式公布，益智節目《全民星攻略》已連續3年沒入圍。為此，身為主持人的蔡尚樺，稍早也在社群發文吐露失落心聲，貼文曝光後，引發熱議。

▲《全民星攻略》主持人曾國城、蔡尚樺。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

蔡尚樺提到，雖然她以「入圍就是肯定」來安慰自己，但她也坦言，「雖然沒能有機會在台上，表達我的愛和感謝還是有點失落。」儘管對於金鐘獎槓龜，感到些許失落，但蔡尚樺表示自己更想要肯定一下自己。她感性地寫下，在如今的影視寒冬下，《全民星攻略》能陪伴大家第七年，她真的覺得很感恩。

▲蔡尚樺發文吐沒入圍金鐘獎的心情。（圖／翻攝自Facebook／蔡尚樺）

蔡尚樺不忘向節目告白：「我真的很愛這個節目和每一個人，製作團隊總是努力出題到三更半夜。」並透露，自己也要求不看讀稿機，背好內化每道解說，只為將最好的內容呈現給觀眾。最後，蔡尚樺也特別感謝她的主持搭檔曾國城，並對觀眾的支持致上謝意：「每一句真誠溫暖的鼓勵都給了我內在成就，能繼續為大家服務就是我們的榮幸和使命，未來我一定會更努力！」