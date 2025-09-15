萬人面前敬禮！SEVENTEEN WOOZI理平頭入伍　HOSHI明當兵報到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN於2015年出道，他們在迎來10週年之際，成員的年紀也陸陸續續來到當兵期限，隨著淨漢、圓佑等人到軍中報到，WOOZI也在15日低調入伍，他以陸軍現役身份前往訓練營接受基礎軍事訓練，他也在入伍前的週末與成員一起度過了演唱會活動，他透過粉絲付費平台報平安：「進去軍隊以前，獲得很大的力量再進去。」

▲▼WOOZI、HOSHI入伍前在粉絲面前敬禮。（圖／翻攝自SEVENTEEN IG）



WOOZI於15日正式到軍隊報到，值得一提的是，SEVENTEEN於13、14日在在仁川舉辦演唱會，淨漢、圓佑雖已經入伍，仍被拍到現身於觀眾席，而即將入伍的WOOZI、HOSHI雖沒有參與舞台，但兩人露出理得精光的平頭，擺出敬禮手勢向粉絲致意，現場超感動。

▲淨漢也到場。（圖／翻攝自SEVENTEEN IG）



經過溫馨的週末夜晚，WOOZI正式到軍中報導，據韓媒報導，他以陸軍現役身份前往訓練營接受基礎軍事訓練，而他也透過粉絲付費平台寫下入伍前的感想：「站在舞台以外的地方，看著露出微笑的成員唱著我做的音樂，還有克拉（官方粉絲名稱）這是第一次，我覺得很開心，進去軍隊以前，獲得很大的力量再進去，我會健健康康地回來。」

▲SEVENTEEN陸續入伍。（圖／翻攝自SEVENTEEN Ｘ）

WOOZI率先入伍，接著是HOSHI將在16日當兵，兩位近期結束「豪雨」小分隊的巡演，正式揮別粉絲近2年時間，粉絲也表示「會等他們回來」，希望兩人健康服役。