林志玲「變身美人魚」50歲激美近況曝光！　慈善年曆主題有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

長期投身於公益的林志玲推出最新慈善年曆，絕美畫報搭配智慧優雅的字語光影，不只是視覺上的饗宴，更是一場深藍靜謐的心靈對話。

▲林志玲推出2026最新慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

2026年曆主題定為「眼中有星辰，心中有海洋」，這是林志玲對自己的期許，也是寫給世界的情書「期許自己不論幾歲，都能擁有智慧，大智若愚、小事豁達。不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的。用正向的心態與良好的生活習慣去支配自己的容顏，從容自在、優雅淡定；不追求無謂的認可。當然，也希望歲月能給予最溫柔的饋贈。」

林志玲強調「眼中有星辰，內心有海洋；持續在可愛的生命縫隙裡種花，並繼續打開一扇一扇的窗，讓陽光灑滿；做個可以照亮自己照亮別人的存在。」

而這一次寫真年曆的風格，林志玲化身夢幻美人魚，桌上型年曆特別採用「雙封面設計」，包括星辰版及海洋版。「星辰版」呈現閃耀自信與希望眼神，象徵著心中永不熄滅的勇氣與信念，引領我們不忘成為自己的光；「海洋版」則是歷經風浪後內心的平靜與富足，象徵內在的寧靜與智慧，以溫柔包容又柔韌堅定的姿態，選擇以愛擁抱世界。

林志玲慈善年曆自2010年起便深受大眾喜愛，每年以不同的主題引導大家在生活中思考、感受與行動。年曆義賣所得將全數捐出，支持兒童教育與醫療經費、推廣兒少心理健康課程、倡導女性身心健康議題、扶助重大災害與社會弱勢關懷等項目。

志玲姊姊基金會自2011年成立至今，資助兒童早療及醫療資源，受惠兒童超過十萬人次；支持兒少學習的夢想,受益學童達數萬人次；對女性、長者及其他弱勢朋友的捐助與關懷亦累積近百萬人次。基金會榮獲臺北市社會局頒發社福單位優等獎，捐助成果有目共睹。未來也將持續推廣兒少情緒管理課程，與大家一起守護兒童與其照顧者的心理健康。

