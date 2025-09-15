快訊／SJ獨寵台粉！大巨蛋官宣「11／14確定加場」　2階段寵粉搶票

記者吳睿慈／台北報導

全台E.L.F.注意，韓流帝王SUPER JUNIOR正式宣布臺北大巨蛋加場！團體攜手走過無數風風雨雨，2025年迎來20週年，仍締造多項驚人成績，他們8月起從首爾開跑舉辦巡演「SUPER SHOW 10」，主辦單位遠雄創藝日前宣布2場臺北大巨蛋完售，15日捎來好消息，「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI」確定於11月14日加場，門票採兩階段販賣，於9月21日上午11點起全面開賣。

▲SJ迎接20週年寵台粉，宣布大巨蛋加場，9月20日先會員預購，隔天全面開賣。（圖／遠雄創藝提供）



SUPER JUNIOR出道20年以來，擄獲大批台灣粉絲，不論是分隊、大隊每回來台都是熱門話題。演唱會正式開演前，小分隊SJ D&E、SJ L.S.S.已率先展開暖身行動，兩隊分別於8月與9月搶先一步前往臺北大巨蛋場勘，不僅親自感受場館氛圍，還特別為棒球比賽帶來精彩的驚喜演出，展現活力與魅力征服全場，連棒球迷都被圈粉，進一步點燃粉絲對於即將登場的台北場巡演的期待。



而日前官方YouTube頻道釋出「SUPER JUNIOR 20TH Anniversary TOUR ❮SUPER SHOW 10❯ Brand Film」，走過起伏不斷的20年，SUPER JUNIOR依然能在彼此懷抱裡和解、在笑聲中重新相聚，影片讓歌迷瞬間鼻酸、眼眶泛淚，更在留言區留下真摯回饋「這只有SUPER JUNIOR才能做到」、「這是一支後輩們應該好好學習的影片」。

▲▼許多粉絲沒買到票的消息傳回韓國，經過數次開會討論後確定加場。（圖／遠雄創藝提供）







SUPER JUNIOR再次締造傳奇，日前宣布2場臺北大巨蛋完售，全面開賣時拓元系統吸引8萬人搶票，締造1分鐘內銷售一空的佳績。粉絲湧入主辦單位遠雄創藝敲碗留言「20週年真的很難得，希望所有E.L.F.都可以入場」、「跪求加場」、「許願加場」、「我還沒搶到啊」。喜訊傳回韓國後，為了幫買不到票的歌迷謀福利，Super Junior主動爭取加場，確定於11月14日（五）加開一場。



主辦單位遠雄創藝15日公布加場訊息，票價同樣是分為特A區6880元、特B區6480元，以及看台座位區6280元、5680元、4880元、3880元、3680元、2880元，其中特A區6880元享有SOUNDCHECK福利。加場售票日為E.L.F. MEMBERSHIP會員於9月20日上午11點到下午17點搶先預購，9月21日11點起在拓元售票系統全面開賣，詳細資訊請關注主辦單位官方臉書專頁。



SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI

演出時間：（實際演出時間以現場公告為準）

2025.11.14 (五) 20:00

2025.11.15 (六) 19:00

2025.11.16 (日) 17:00

演出地點：臺北大巨蛋

票價：

特A區NT $6,880 （含SOUNDCHECK）

特B區 NT $6,480

看台座位區 NT $6,280 / 5,680 / 4,880 / 3,880 / 3,680 / 2,880

贊助單位：國泰世華銀行、好好生醫

售票時間：

2025.9.20 (六) 11:00 – 17:00 Weverse’s SUPER JUNIOR official Fanclub “E.L.F.”membership(GL)預購

2025.9.21 (日) 11:00 拓元售票系統正式開賣