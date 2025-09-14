「零負評女神」Kelly生完小孩消失一年　YT突發新片老粉超感動

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber Kelly過去以拍攝美妝影片走紅，她自去年9月就再也沒更新頻道，距離上一次IG發文是停留在去年11月，消失將近1年的她，今年8月在IG連發兩篇文分享近況，今（14）日更驚喜更新頻道，上傳一支名為「出現了！你身邊那個生完小孩就消失的朋友」的影片，內容曝光後，立刻吸引10萬的觀看次數。

▲Kelly更新頻道。（圖／翻攝自YouTube／The kelly yang）

Kelly今（14）日驚喜地發布影片，並以一句「哈囉大家好久不見！」，向粉絲獻上問候。影片中，Kelly以紀錄「平凡的上班日的一天」，來向大家分享她升格為人母後，最真實的生活樣貌。從一早的遛狗、為兒子準備午餐便當，到送孩子上學、整理家務，再到下午的開會、喝咖啡，平淡的日常，讓粉絲們看見了她現階段，最幸福、最滿足的狀態。

對於過去幾個月，為何會突然在網路上「消失」，Kelly也在影片中向粉絲們透露真正的原因。她表示，其實停更的這段時間，自己偶爾還是會隨手拍一下影片。然而，之所以遲遲沒有上傳新影片，是因為她事後在檢查時，總會因為追求完美，「就覺得好像沒有很好看，我就不用了。」

▲Kelly今年8月更新IG近況。（圖／翻攝自Instagram／thekellyyang）

Kelly更為自己這段時間的「神隱」，下了一個感性的註解。她坦言，自己就像是「身邊有一兩個的那種朋友，生完小孩，小孩越來越大，之後就越來越沒有更新近況。」這番自我剖析，也讓她忍不住自嘲：「我覺得我大概就是那種朋友。」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也有不少粉絲激動表示「Kelly一家一切平安快樂就好」「Kelly回歸，就跟蔡依林發新專輯一樣讓人感動」、「Kelly真的像老朋友一樣，一段時間突然出現報平安。」