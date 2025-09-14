張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

香港影后張曼玉今年8月開通小紅書，不時會與粉絲分享生活點滴，最近她上傳一段影片記錄自己在法國波爾多半隱居的生活，畫面中只見她全身包緊緊，手裡還捧著剛撿拾的雞蛋，模樣相當隨興愜意，內容曝光後，立刻掀起網友討論。

▲張曼玉親手撿雞蛋。（圖／翻攝自小紅書／張曼玉Maggie）



透過張曼玉在小紅書分享的影片可見到，她的造型非常休閒且接地氣，頭上戴著一頂米白色的寬邊遮陽帽，臉上配戴一副黑色太陽眼鏡，脖子上則是圍著一條格紋圍巾。她身穿一件淺色的丹寧外套，肩膀上背著後背包，整體穿搭充滿了享受戶外生活的氣息。

影片中的張曼玉對著鏡頭露出燦笑，雖然臉上戴著墨鏡，但依然能受到那份藏不住的喜悅與活力。她雙手小心翼翼地捧在一起，掌心中托著幾顆剛收穫的雞蛋，並大方朝向鏡頭展示。張曼玉在文中感性地寫下：「在波爾多生活，思維真的會慢慢被改變，城市和這裡，完全是兩回事。」

▲張曼玉分享近況。（圖／翻攝自小紅書／張曼玉Maggie）



張曼玉對比城市與鄉村，對於雞蛋的不同感受。她表示，「在城市裡，我們只會覺得它是日常的食物，好吃就好。」然而，在波爾多，當她親手從雞舍裡捧起一顆剛下的、還帶著餘溫的雞蛋時，內心卻有了一種不同的觸動，不僅僅是覺得幸福能吃到新鮮的雞蛋，更讓她對生命，產生了一份前所未有的感恩之心。