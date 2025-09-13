《戲說》女神是她！　震撼宣布「合體亞洲冠軍」組團開唱

記者蔡琛儀／台北報導

新人組合「如福添藝」由鄭錦福與林曉如組成，首度合作推出對唱單曲〈美夢伴相隨〉，搶下三立八點檔《天知道》片尾曲。歌曲由楊彩藝量身打造，以美式鄉村風結合輕快吉他與明朗節奏，唱出兩人樂觀特質。

▲新人組合「如福添藝」由鄭錦福與林曉如組成。（圖／如福添藝提供）

鄭錦福當年參加國際歌唱大賽，以洪榮宏〈見面三分情〉擊敗亞洲高手勇奪冠軍，抱回15萬獎金還受邀赴日旅遊，堪稱「台灣之光」。他在中華電信任職時更開設午休歌唱班，名聲遠播至鄰近郵局、稅捐處，從此展開斜槓教唱生涯，如今退休後更全心投入教學，桃李滿天下。

林曉如則跨足歌唱、主持與戲劇，曾在《戲說台灣》飾演媽祖，為此還特別吃素參演，直呼榮幸。她透露自小夢見媽祖廟景象，甚至夢境多次應驗，讓她深信受到護持與提醒，也因此常到各地媽祖廟進香，獲得安定力量，「媽祖有如我的母親，甚至比媽媽更親。」

▲林曉如曾是《戲說台灣》裡的媽祖專業戶。（圖／如福添藝提供）

林曉如感謝鄭錦福一路提攜，如今以「如福添藝」名義合體出道，希望團名帶來喜氣與正能量。她盼藉《美夢伴相隨》傳遞幸福力量，陪伴聽眾每一個夢境；鄭錦福則直言，首度合作便成戲劇片尾曲是最大鼓舞，期待未來持續創作，唱進更多人的生活。