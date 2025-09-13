Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹迎接出道16週年，將在11月15日至16日在台中水湳中央公園盛大舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，目前公佈羅百吉、Energy等陣容，近日特別在北中南展開「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，以街頭演出的方式重溫初心，與粉絲零距離同樂，今（13日）來到艋舺青山宮，現場人山人海，相當熱鬧。

▲▼玖壹壹今晚在艋舺青山宮快閃演出 。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前Lulu、陳漢典閃電宣布結婚，嚇壞整個演藝圈，玖壹壹今受訪表示，他們各自的父母和Lulu爸媽交情好，有私下拉一個群組，因此家長們比玖壹壹還要早知道這件喜事，但他們得知後，更是被驚嚇到傳給Lulu第一句訊息就是髒話。

健志透露Lulu有邀請他們去婚禮，是否有邀請他們當婚禮歌手？洋蔥開玩笑說：「我們把經紀人名片傳給她了。」至於到時候婚禮，預計包多少紅包給新人？三人異口同聲說：「（一人）包六萬元。」春風更說：「剛好就好了。」此外他們的家長也會各自再包給Lulu，春風更笑說：「她當初搬新家入厝，我們還送她冰箱。」足見雙方的好交情。