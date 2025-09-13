ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

于朦朧媽媽「聞死訊昏厥」
李多慧全中文演講30分鐘
Energy復出1年多洩心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

白嘉莉 吳宗憲 陳漢典 Lulu 于朦朧 Sandy 王宥忻

Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹迎接出道16週年，將在11月15日至16日在台中水湳中央公園盛大舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，目前公佈羅百吉、Energy等陣容，近日特別在北中南展開「玖壹壹南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」，以街頭演出的方式重溫初心，與粉絲零距離同樂，今（13日）來到艋舺青山宮，現場人山人海，相當熱鬧。

▲▼玖壹壹「南北貳路MOVING STAGE 快閃大海巡」 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼玖壹壹今晚在艋舺青山宮快閃演出 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 玖壹壹「南北貳路MOVING STAGE 快閃大海巡」 。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前Lulu、陳漢典閃電宣布結婚，嚇壞整個演藝圈，玖壹壹今受訪表示，他們各自的父母和Lulu爸媽交情好，有私下拉一個群組，因此家長們比玖壹壹還要早知道這件喜事，但他們得知後，更是被驚嚇到傳給Lulu第一句訊息就是髒話。

健志透露Lulu有邀請他們去婚禮，是否有邀請他們當婚禮歌手？洋蔥開玩笑說：「我們把經紀人名片傳給她了。」至於到時候婚禮，預計包多少紅包給新人？三人異口同聲說：「（一人）包六萬元。」春風更說：「剛好就好了。」此外他們的家長也會各自再包給Lulu，春風更笑說：「她當初搬新家入厝，我們還送她冰箱。」足見雙方的好交情。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

玖壹壹

推薦閱讀

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」　網暴動喊：岳母好

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」　網暴動喊：岳母好

9小時前

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

11小時前

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

6小時前

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

7小時前

于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查　「他像我親兒子」　

11小時前

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」　曝成家心聲：安心且熟悉　

Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」　曝成家心聲：安心且熟悉　

10小時前

「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜自編「金湯匙人生」和對方聊天

「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜自編「金湯匙人生」和對方聊天

12小時前

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

10小時前

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

9/12 10:10

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

9/11 17:17

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

22小時前

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

9/12 11:45

熱門影音

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得

向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

看更多

【泰格與雪兒】為一張臉去養一身傷

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前10

小龍女李恩菲陷入低潮　坦言「啦啦隊後浪越來越飽和」

1小時前30

Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

1小時前53

陸女星宣布離婚「爆前夫拒認親生骨肉」！　心碎：沒必要假裝美滿

2小時前0

日團Faulieu.告白「喜歡子瑜」：太可愛了！　難忘9年前九份行

2小時前0

SEVENTOEIGHT團員爆起激烈爭執！　他當場大哭...全場嚇壞

2小時前53

《青你3》29歲男星癌末消失社群　罕見露臉近況曝光

2小時前2

Ozone揭攻蛋幕後「曾打給經紀人崩潰大哭」：覺得不行了！　

3小時前85

籃籃招牌短髮不見了！　「反差造型曝光」網嗨翻：太帥了

4小時前10

楊大正與徐麗雯成《鯽魚》怨偶　自嘲與角色最像「都被老婆拋棄」

4小時前21

趙露思抖音開播前「臨時喊卡」！　粉絲怒了：公司沒招硬出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」
    9小時前1816
  2. Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」
    11小時前87
  3. H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝
    6小時前3418
  4. 于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名
    7小時前229
  5. 于朦朧是孫德榮徒弟！慟揭死因不單純：我一定調查
    11小時前82
  6. Lulu結婚後首發文！「多拼命才成為一家人」
    10小時前166
  7. 「陳姐介紹我來的」最新詐騙手段！小甜甜和詐騙集團聊天
    12小時前2426
  8. 吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬兆豐金股利「下單了」
    10小時前2613
  9. 于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」
    9/12 10:106836
  10. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    9/11 17:176021
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合