SEVENTOEIGHT團員爆起激烈爭執！　他當場大哭...全場嚇壞

記者蔡琛儀／台北報導

男團SEVENTOEIGHT今（13日）在信義區街頭舉辦粉絲見面會，6人在台上默契十足，熱力唱跳引得現場尖叫聲不斷，不過隊長麒文自爆日前與團員美祥發生激烈爭吵，更被形容是「出道以來最嚴重」的一次，結果卻是另一位團員义翔在旁難過到崩潰大哭。

▲SEVENTOEIGHT今天舉辦粉絲見面會。（圖／天空娛樂提供）

麒文、帝翁、美祥、學駿、柏佑及义翔自選秀節目脫穎而出，一路從比賽到正式出道，每天朝夕相處培養默契，义翔笑說：「靠吵架跟溝通！」吵架原因是為了工作，還有生活上累積的摩擦，當時麒文和美祥吵了近一個小時，帝翁一度想找工作人員求救，學駿與柏佑手足無措，氣氛一度很僵，沒想到义翔突然哭了。

麒文與美祥後來說開後化解誤會，反而因為吵架讓彼此的默契更加深厚，麒文表示：「真的應證Super Junior利特前輩說過的，『有需要吵架的事情發生，一定要吵架！』」

▲SEVENTOEIGHT。（圖／天空娛樂提供）

此外，SEVENTOEIGHT也宣布年底將在北中南舉辦耶誕FAN CONCERT，場次包括11月22日台中Legacy、12月14日高雄後台及12月28日台北Legacy TERA。