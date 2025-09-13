Snow Man首度登台！快閃店10／18華山盛大開展　為期9天預約制寵粉

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體Snow Man於8月底起以「仲夏中的嚴冬」為核心主題，在首爾舉辦「Snow Man 1st POP-UP」首站掀起巨大熱潮後，官方宣布該巡迴即將於10月18日（六）至10月26日（日）華麗登陸台北，在華山1914文化創意產業園區盛大舉行為期9天的台北快閃店。延續首爾快閃店的設計，台北場預計將融合當地獨有的城市文化能量，打造前所未有的雙會場，沉浸式體驗再升級，勢必再度成為矚目焦點。

▲Snow Man快閃店10月18日在華山盛大開展。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



Snow Man自出道單曲〈D.D〉創下首週132萬張、累計超過180萬張銷售佳績後，持續締造傳奇紀錄，出道僅4年10個月即陸續達成日本五大巨蛋巡演與2025年體育場巡演門票全數售罄的傲人成績。近期他們不僅出演 Disney+全新旅遊實境節目《與Snow Man同行》，還於8月首度登上韓國指標性音樂節目Mnet「M COUNTDOWN」並首次演出他們的最新人氣單曲〈CHARISMAX〉，9位成員以震撼演出實力跟驚人舞台魅力掀翻全場，持續將熱潮擴散至全亞洲。

而他們首度舉辦的快閃巡迴「Snow Man 1st POP-UP」亦聲勢驚人，消息公布即引爆歌迷熱烈討論，首爾場湧入大批歌迷前往朝聖。如今，台灣粉絲也看得到！快閃店象徵性的巨型雪人氣球將於華山園區隆重登場，矗立於古蹟氛圍與現代創意交織的場域之中，要為台北城市地景注入最震撼的視覺亮點。

快閃店會場內除完整重現首爾場廣受讚譽的動態照片牆、大螢幕MV鑑賞、成員服裝與代表小物展示之外，更將帶來歌迷們喜愛的互動內容，包括「最合拍成員測驗」、「雪球鑰匙圈DIY」，完成任務亦能兌換小禮「卡套」與「裝飾貼」，互動性與趣味性十足，邀請喜愛他們的歌迷近距離沉浸於Snow Man的專屬世界觀。

歌迷最期待的周邊商品，除了為了此次快閃店特別設計的全新周邊商品，台北場更將要推出地區限定商品「照片小卡組」、附有成員留言的「迷你海報L型資料夾組」與「徽章組」，特別採用不同於首爾場的全新藝人照，勢必成為歌迷的珍藏。同時現場還將限量販售專屬台北快閃店的「Snow Man造型雪糕」，為觀展體驗增添甜美驚喜！「Snow Man 1st POP-UP」台北快閃店將以全新體驗迎接來自全球的歌迷，入場採事前預約制，請相關訊息可關注台北場官方網站及主辦單位大鴻藝術BIG ART官方社群的最新公告。