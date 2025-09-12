楊祐寧升格3寶爸！　「Melinda甜曬合照」性別曝光

記者蕭采薇、王靖淳／綜合報導

Melinda（阿梅）和藝人楊祐寧2020年結婚，兩人婚後育有2個寶貝女兒，今年3月驚喜宣布即懷第三胎，今（12）日更透過IG發文曬出寶寶的照片，正式迎來第三胎男寶寶的到來。貼文及照片曝光後，喜獲一票祝福。

▲楊祐寧正式升格三寶爸。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

透過Melinda在IG分享的照片可見到，兒子正裹在充滿紅色圓點的白底被子裡，安詳地熟睡著，小手輕輕地靠在嘴邊，粉嫩的臉龐及蜷曲的身軀，模樣十分惹人憐愛。Melinda配文寫道：「來認識一下 Eli Yang，雖然你比我們預期的來得早了些，卻是在最完美的時刻降臨——為我們帶來了光芒、勇氣與堅定。我們已經好愛好愛你了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊祐寧經紀人對《ETtoday星光雲》記者表示，Melinda與兒子母子均安，並以雙手合十的表情符號回應：「感謝，一切都好，請放心。」

▲楊祐寧迎來三寶的出生。（圖／翻攝自Instagram／wangmelinda）

事實上，Melinda和楊祐寧3月底才在社群曬出「摸肚照」，簡短寫下「Vol. 3 coming this year.」（第三章即將在今年登場），暗示夫妻倆即將迎來第三胎。對此，《ETtoday星光雲》當時求證經紀公司，證實女方懷孕的喜訊，不過小倆口相當低調，不對外透露預產期。