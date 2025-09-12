徐乃麟爆小兒子明年結婚　手上長了20多顆瘤　「竟然不會痛」原因曝

記者葉文正／台北報導

由徐乃麟(乃哥)與嚴立婷主持的東森《醫師好辣》今天慶祝10周年，乃哥笑說，「這個節目最該入圍金鐘。」不過他也透露，4年來吸收醫學新知，但手上長了20多顆動脈瘤，目前還沒有開刀取出的打算。

徐乃麟(右)與嚴立婷出席醫師好辣十周年記者會。

乃哥提到：「從瓜哥手上接到這節目4年多，很感謝，增加了許多知識，醫學方面，可以透過節目學很多。」嚴立婷則表示：「我在朋友間走路有風，朋友討論流感，我都可以侃侃而談，如何治療的細節。」

徐乃麟提到小兒子婚期。

乃哥也提到當年爸爸患病的細節：「主持節目後，我去印證很多事情，像爸爸以前有糖尿病，他胸口出現悶痛，想想原來他有輕微心肌梗塞，如果我當時有做這節目，一定會帶他做更深入的檢查。

醫師好辣歡慶十周年。

乃哥也透露，自己有脂肪瘤1、20顆，「我都說是舍利子，手背長比較多，背原本有一顆很大顆的，直徑 5-6公分，不會痛，但它基本是良性，得脂肪瘤原因很多啦，原因是體質，生活飲食也會影響。」

兩人也很愛開玩笑。

提到陳漢典跟Lulu閃婚，乃哥也說，「真的很恭喜啊，他很常模仿我，要瞞這麼久不容易，在感情上應該會看得出來，很佩服，算是演藝圈最讓我佩服的一對，他也模仿我模仿的很像。至於小禎最近也認了戀愛中，乃哥認為感情是很重要的力量之一，總是要有一個可以傾訴的對象，「我看著小禎長大，但還沒見過男方。」

至於乃哥小兒子徐廷墉婚禮延期，目前就讀耶魯大學有機化學博士班的他，去年本來安排要結婚了，但乃哥說，「他女友家媽媽身體有狀況，加上兒子博士班還沒畢業，就等明年畢業再考慮，應該台灣與美國都會辦。

乃哥也笑說，「我很關心大兒子新洋做人進度，他們有預計看明年生個小馬，至於女兒的第二胎，他們很急嘛，當然有第二個更好。至於乃哥17日生日，他也提到從來不過生日，我也沒這麼偉大，我很怕聽到別人幫我唱生日快樂歌，基本上家人一起吃飯就好，我是中秋節生的。

被問到好友沈玉琳情況，乃哥說：「第一個他電話不會接，也不會通，我老闆有陪玉琳哥檢查，有掌握狀況，相信他會很快康復，我們當然祝福他早日康復。乃哥被問是否期待節目入圍金鐘？他也說最該入圍的是這種節目，除了歡樂還有知識，「但是如果有入圍我不會去。」

他也被問是否希望同公司的主持人小S復出？乃哥則嚴肅表示：「她經歷了這樣的變故 ，希望她回歸正常生活，不可能人生總是順遂，沒有什麼事過不了，只要自己看開了，過的開心自在，讓自己開心快樂最重要。」