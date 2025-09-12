Lulu、陳漢典閃婚...玖壹壹傻眼：竟然有人在我們生日公布喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹迎來成軍16週年，將舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，超早鳥票開賣瞬間秒殺，再度展現驚人號召力。為感謝粉絲，三人特別啟動「南北貳路MOVING STAGE快閃大海巡」，親自回到街頭與樂迷零距離同樂，首站選在故鄉台中，上千粉絲湧入將街頭化身大型音樂會。

▲玖壹壹昨晚在台中快閃謝票。（圖／混血兒娛樂提供）

玖壹壹帶來專輯《南北二路》五首作品暖身，並號召歌迷提前練歌，音樂節再一起大合唱，現場氣氛瞬間嗨翻。他們驚喜加碼，演唱〈嘻哈庄腳情〉炒熱氣氛，還為同天生日的粉絲、以及昨天驚喜宣布閃婚的Lulu與陳漢典獻上祝福，「竟然有人在我們玖壹壹生日（9月11日）公布結婚喜訊！」

洋蔥感性回憶當年從夜店唱到嘉義合體，靠努力一步步走紅，他更難忘的是在嘉義的首次合體演出，推出《打鐵（精選輯）》時，「那場人山人海的粉絲到場支持，我們三個驚呆，才知道原來我們真的成功了！」

▲▼ 玖壹壹展開「玖壹壹 南北貳路 MOVING STAGE 快閃大海巡」。（圖／混血兒娛樂提供）

如今粉絲已陪伴16年，甚至牽著孩子再來聽歌。玖壹壹強調不忘初心，要繼續創作屬於他們的音樂。「玖壹壹南北貳路音樂節2025」將於11月15至16日在台中水湳中央公園登場，三大舞台、超過30組卡司接力開唱。