ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」
友情降溫「5大徵兆」！
金鐘國告知婚訊！《RM》反應全錄下
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 LuLu 于朦朧 楊冪 陶晶瑩 金鐘國 哈哈 李千娜

熊熊認了包養小7歲鮮肉男友　錯亂「每次出去都我付錢」

記者葉文正／台北報導

近期演藝圈姊弟戀話題燒得沸沸揚揚，由黃豪平與熊熊搭檔主持的《戀愛熊天秤》開播就談「女大男小」，熊熊認為女生年紀大，往往要承受更多心理壓力，尤其長輩的眼光是一大考驗，以她自己為例，過去交往過一個比她小7歲的弟弟，常常錯亂變成「照顧弟弟」而不是戀愛，出去都是她付錢，賠了夫人又折兵。

▲吳東諺(左)分享追白家綺時體力最重要，讓小8笑開懷。（圖／節目提供）

▲吳東諺(左)分享追白家綺時體力最重要，讓小8笑開懷。（圖／節目提供）

熊熊說:「因為我有弟弟，每次出去都是我付錢，久了小男友也養成習慣。」話才剛講完就被黃豪平吐槽，這不就變成養小白臉了嗎?!針對姊弟戀，《戀愛熊天秤》進行網路民調，結果顯示有72%的人認為年齡差距確實會對戀愛造成壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳東諺(左)分享追白家綺時體力最重要，讓小8笑開懷。（圖／節目提供）

▲熊熊(右)與黃豪平主持。（圖／節目提供）

演藝圈知名姊弟戀夫妻檔吳東諺回憶追求白家綺過程是真的壓力很大，因為不僅年齡、經濟差距明顯，白家綺還是演藝圈前輩，但兩人修成正果，他透露秘訣就是「一定要給姊姊滿滿的安全感。」

▲吳東諺(左)分享追白家綺時體力最重要，讓小8笑開懷。（圖／節目提供）

▲談姊弟戀大家都有經驗。（圖／節目提供）

吳東諺節目上分享，白家綺因為第一段婚姻不順遂，因此更缺乏安全感，所以兩人交往初期便嚴格遵守承諾，吳東諺說:「我收工就報備，說幾點回家就幾點到，沒有討價還價的餘地，假設說好11點到家，11點01分還沒到，她電話就會來了，三聲沒接，她就會開始焦慮，所以我也不能太晚接，而我從來也沒有讓她失望過，「說到做到很重要」，這樣才能建立信任感。」

談到相處模式，吳東諺強調「不見得年紀大就比較懂」，自己反而在生活上帶著白家綺去旅行、衝浪、找秘境，「主要因為她前任年紀很大，需要我這個弟弟帶她去看世界。」他還自曝交往趣事，曾揹著巨大獨角仙泳圈上山約會，卻忘了打氣筒，只能靠嘴吹到剩半條命，直呼「體力好」也是年下男必備條件。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

熊熊黃豪平

推薦閱讀

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

4小時前

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

20小時前

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

3小時前

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」：恭喜以後可以正大光明放閃

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」：恭喜以後可以正大光明放閃

14小時前

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

3小時前

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安好

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安好

14小時前

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

18小時前

神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了

神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了

7小時前

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

5小時前

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

2小時前

陳漢典是Lulu偶像！14年後粉絲變老婆　《康熙》超閃同框片被挖出

陳漢典是Lulu偶像！14年後粉絲變老婆　《康熙》超閃同框片被挖出

5小時前

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」！孝親房曝光：只想看著妳

9/10 08:58

熱門影音

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？

屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

看更多

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

BTS RM慶31歲生日「豪捐2億元」！　願帶給經濟困難病患幫助

14分鐘前0

泰版《三十而已》演超瘋！顧佳幫老公約砲　王漫妮被迷暈逼玩3人行

46分鐘前0

虞書欣不甩霸凌「朋友圈爽曬玩樂照」！　噤聲32天狂掉135萬粉

54分鐘前20

Lulu、陳漢典閃婚...玖壹壹傻眼：竟然有人在我們生日公布喜訊

1小時前10

就在8天後！許光漢無預警宣布「920台北見面會」　男神獻「專屬合影」福利

1小時前41

《返校》金牌編劇驚爆性騷！　受害者曝「想跟你生小孩」露骨對話

1小時前20

于朦朧死前1天還上線看粉絲！　她傳訊道別收到「7字回訊」哭出來

1小時前78

熊熊認了包養小7歲鮮肉男友　錯亂「每次出去都我付錢」

2小時前61

LULU、陳漢典同遊加州「早有甜蜜互動」！　粉絲朝聖：蜜月地點考察

2小時前715

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底
    4小時前2421
  2. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    20小時前6021
  3. 陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了
    3小時前288
  4. LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕
    14小時前3235
  5. 于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」
    3小時前5635
  6. 10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！
    14小時前2216
  7. 《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲
    18小時前6616
  8. 曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言
    7小時前3835
  9. 夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！
    5小時前63
  10. 快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋
    2小時前14
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合