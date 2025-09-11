顏曉筠升格當劉星宇媽　吳東諺曬黑挑戰外送人生！

記者葉文正／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情全新篇章正式展開！由吳東諺與顏曉筠攜手飾演的夫妻檔，不僅戲裡夫妻真情流露，感情細膩動人，還一同迎來「家庭新篇章」──顏曉筠劇中升格為人母，與童星劉星宇搭檔母子，三人之間的親情火花，讓觀眾期待值瞬間飆升。

▲吳東諺挑戰外送還曬黑。（圖／民視提供）

吳東諺在劇中為了扛起家庭責任，挑戰全新「外送員」角色，經常在烈日下奔波送餐。他透露，為了讓角色更真實，特地把日常健身房的慢跑改到戶外的公園，把自己曬黑，「因為外送員常常風吹日曬，我想讓外型看起來更符合角色，觀眾也能看見十年後的角色差異。」他的敬業態度，也被劇組誇讚十足入戲。吳東諺更笑說，這次還有不少與童星的對手戲，對方專業的演出甚至會帶動他進入情緒，「真的很期待後續的家庭故事發展！」

▲嚴曉筠(左起)與劉星宇及吳東諺有不少對手戲。（圖／民視提供）

另一方面，顏曉筠則首度挑戰「媽媽角色」，和童星劉星宇合作默契滿分。她直誇對手戲充滿驚喜，尤其有一場戲是小孩擔心她病倒送醫，開拍前劉星宇就在外頭默默醞釀情緒，甚至眼眶泛淚，讓她驚訝又感動：「天啊，他已經準備好了嗎？」顏曉筠讚他是個用心又細膩的孩子，演技完全不輸專業演員。

在戲外，顏曉筠也和劉星宇成為好朋友，兩人會聊天分享興趣，還因為同樣喜歡小動物而迅速拉近距離。她常會指導他情感表達的技巧，沒想到劉星宇總能立刻消化，讓畫面情感更加真實。她感性表示：「他真的像我的兒子一樣。」

夫妻 CP 吳東諺與顏曉筠，加上小童星劉星宇的加入，讓《好運來》的家庭線更加溫暖動人。觀眾也紛紛期待，這段「催淚親情戲」將在接下來的劇情中掀起更多高潮！