五月天領軍超犀利趴唱進高雄　卡司公布「驚見日本大咖男神」！

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴睽違14年，將在今年10月4、5日中秋連假回到高雄巨蛋舉辦，13組卡司、14組表演輪番上陣，包括趙傳、玖壹壹、HUR+、U:NUS、怪物星人、冰球樂團、家家、丁噹、麋先生、呂士軒、周湯豪與五月天，甚至還有日本男神藤岡靛。

▲五月天領軍超犀利趴，今年前往高雄演出。（圖／相信音樂提供）

首度參加的趙傳將帶來重新編曲的經典曲目，並號召歌迷大合唱；天團玖壹壹則將以樂團編制加舞者呈現40分鐘精彩演出，新舊經典兼具；金曲樂團麋先生則把犀利趴當成派對演唱，帶來驚喜曲目，回到南部巨蛋如同在家。

新科金曲歌王呂士軒將攜原班人馬帶來簡單暴力的祝福演出，男團U:NUS首次登台獻上新歌首唱，女團HUR+帶來全新編排舞台，希望呈現驚喜演出；怪物星人與冰球樂團也將帶來多首經典曲目與小驚喜，現場熱力十足。

▲▼丁噹、家家、趙傳。（圖／相信音樂提供）

丁噹與家家輪番獻唱，丁噹設計舞蹈挑戰男歌手經典曲目，家家則帶新專輯與經典歌曲呈現最完整演出，與樂迷近距離互動；藤岡靛將帶中文版與日文版歌曲，周湯豪則首次以搖滾概念專輯登台，與觀眾共享熱血氛圍。

▲藤岡靛、周湯豪。（圖／相信音樂提供）

壓軸則依然由五月天連兩天接力演出，帶來最限定「金排球」精彩內容，與樂迷同歡團圓。門票將於9月13日上午11點國泰世華CUBE卡友專區開賣，中午12點全面開賣。